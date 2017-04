NHL

1.4.2017, 09:20 Uhr

Keine Schweizer Skorerpunkte in der NHL

Die Schweizer NHL-Spieler, die in der Nacht zum Samstag im Einsatz stehen, können sich nicht in die Skorerlisten eintragen. Von sda

Pittsburghs Mark Streit (unten) bringt den New Yorker Flügelstürmer Rick Nash zu Fall (Bild: sda)

Für Mark Streit und Sven Andrighetto gab es immerhin Siege nach Penaltyschiessen zu feiern. Streit und die Pittsburgh Penguins beendeten eine Negativserie von vier Niederlagen in Folge und setzten sich 4:3 gegen die New York Rangers durch. Andrighettos Colorado gewann 2:1 gegen die St. Louis Blues. Für die Avalanche, die als schlechtestes NHL-Team keine Playoff-Chancen mehr besitzen, war es der erste Sieg nach zuletzt 7 Niederlagen.

Ebenfalls keine Playoff-Chancen mehr haben Luca Sbisa und Sven Bärtschi mit den Vancouver Canucks. Beim 0:2 zuhause gegen die Los Angeles Kings kassierten die Kanadier bereits die 10. Niederlage in den letzten 12 Spielen. Timo Meier kam bei den San Jose Sharks ebenfalls zum Einsatz; das 2:5 in Calgary war bereits die sechste Auswärtsniederlage in Folge der Kalifornier, die die Playoffs bereits planen können.