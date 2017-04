Woods wegen Rückenschmerzen nicht am Masters dabei

FC Basel

¶In St. Gallen geht es am Samstag (20 Uhr) für den FC Basel in die letzte Phase der Saison. Auch wenn ihm in der Ostschweiz mit Balanta, Traoré und Serey Dié drei Spieler fehlen, will Trainer Urs Fischer auf schnellstem Weg ans Ziel – und im günstigsten Fall ist der FCB in zwei Wochen schon wieder Meister.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen