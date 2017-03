Frauen-WM

31.3.2017, 20:45 Uhr

Schweizerinnen starten erfolgreich in die WM

Das Schweizer Frauen-Nationalteam startet erfolgreich in die Eishockey-WM im amerikanischen Plymouth. Das Team von Trainerin Daniela Diaz gewinnt gegen Tschechien 2:1 nach Penaltyschiessen. Von sda

Christine Meier war zum WM-Auftakt die Matchwinnerin für die Schweiz (Bild: sda)

Im Shootout traf Christine Meier als einzige Schützin. In der regulären Spielzeit waren die Schweizerinnen in der 35. Minute in Überzahl in Rückstand geraten, ehe Evelina Raselli in der 57. Minute im Powerplay der Ausgleich gelang.