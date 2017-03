Super League

31.3.2017, 11:45 Uhr

Sion gegen Thun ohne Captain Ziegler

Sion muss am Samstag in der Super League ohne seinen Verteidiger Reto Ziegler gegen Thun antreten. Von sda

Sion muss zumindest am Samstag gegen Thun auf den verletzten Captain Reto Ziegler verzichten (Bild: sda)

Der Captain der Walliser leidet an einer Entzündung in der Hüfte. Ob der 35-fache Schweizer Internationale im Cup-Halbfinal gegen Luzern am Mittwoch wieder einsatzfähig ist, entscheidet sich in den nächsten Tagen.