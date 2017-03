ITF Croissy-Beaubourg

Bencic stösst in den Viertelfinal vor

Belinda Bencic stösst beim ITF-Turnier im französischen Croissy-Beaubourg in die Viertelfinals vor. Die als Nummer 6 gesetzte Ostschweizerin schlägt die Tschechin Tereza Smitkova mit 6:7, 6:4, 7:5. Von sda

Belinda Bencic ist bislang in Croissy-Beaubourg auf Kurs (Archivbild) (Bild: sda)

Nach dem Sieg gegen die Nummer 173 der Welt trifft Bencic auf die Niederländerin Richel Hogenkamp (WTA 157). Es wird die erste Begegnung der 20-jährigen Schweizerin mit der vier Jahre älteren niederländischen Fed-Cup-Spielerin, die auf der ITF-Tour acht Turniere gewonnen hat.

Die nur noch als Nummer 135 geführte Bencic, die sich auf der WTA-Tour seit Monaten in einer Formkrise befindet, gewann in dieser Woche erstmals seit dem US Open bei einem für die Weltrangliste zählenden Turnier zwei Einzelpartien in Folge.