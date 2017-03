Capelas 21 Punkte gegen die Warriors

¶ Rolf Schönenberger ist der Erfinder der Lernateliers. Im Gespräch erklärt er, wann sein Konzept Sinn macht, warum Frontalunterricht nicht per se falsch ist, und erinnert sich an eine schwache Schülerin, die ihm Gänsehaut bescherte.Von Jeremias Schulthess. Weiterlesen

Auch das noch

¶Am Leonhards-Gymnasium in Basel wird die Uniform der «Dummen und Faulen» womöglich verboten. Das wäre alles andere als klug, wie ein Blick in den Urschlund des Trainerhosen-Looks deutlich macht. Ein Korrespondentenbericht aus Polen.Von Daniel Faulhaber. Weiterlesen