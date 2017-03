WM-Qualifikation

29.3.2017, 00:40 Uhr

Argentinien verliert ohne Messi in Bolivien

Argentinien muss weiter um die Teilnahme an der WM 2018 in Russland zittern. Ohne Lionel Messi verliert die «Albiceleste» gegen das bereits chancenlose Bolivien in La Paz 0:2. Von sda

Marcelo Moreno sorgte mit dem Tor zum 2:0 für die Entscheidung in der Partie zwischen Bolivien und Argentinien in La Paz (Bild: sda)

Juan Carlos Arce (31.) und Marcelo Moreno (52.) schossen die Tore für den Aussenseiter in der Höhenlage der bolivianischen Hauptstadt (rund 3600 m ü. M). Für Bolivien war es im 14. Spiel erst der dritte Sieg.

Ohne die gesperrten Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Nicolas Otamendi, Javier Mascherano und Lucas Biglia und den angeschlagenen Paulo Dybala leistete sich der zweifache Weltmeister und WM-Finalist von 2014 einen weiteren Aussetzer in der kompliziert verlaufenden WM-Kampagne. Das Rennen hinter dem souveränen Leader Brasilien ist hart umkämpft. Kolumbien, Uruguay, Argentinien, Ecuador und Chile streiten um die drei weiteren Plätze, die zur direkten Teilnahme an der Endrunde in Russland berechtigen, sowie den Barrage-Platz.

Argentinien empfängt in den letzten vier Spielen zwar noch den Tabellenletzten Venezuela sowie Peru zuhause, muss aber noch in Uruguay und in Ecuador antreten. Und sollte der Rekurs gegen die Sperre von Messi, der in der Partie gegen Chile einen Linienrichter beleidigt hatte, nicht zumindest teilweise gutgeheissen werden, wird der Superstar erst im letzten Spiel wieder zur Verfügung stehen.

Argentiniens Bilanz ohne Messi liest sich katastrophal. Ohne den vierfachen Weltfussballer des Jahres holte die «Albiceleste» in acht Partien nur sieben Punkte, mit ihm in sechs Spielen 15 Zähler.

Bolivien - Argentinien 2:0 (1:0)

La Paz. - Tore: 31. Arce 1:0. 52. Moreno 2:0.

Argentinien: Romero; Roncaglia, Musacchio, Funes Mori (36. Caruzzo), Rojo; Perez (70. Acuna), Pizarro, Banega, Di Maria; Correa; Pratto (56. Agüero).

Bemerkung: Argentinien ohne Messi, Biglia, Higuain, Mascherano und Otamendi (alle gesperrt).