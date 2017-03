Testspiele

Belgien und Russland mit 3:3-Remis - Albanien taucht gegen Bosnien

WM-Gastgeber Russland und Belgien trennen sich im Freundschaftsspiel in Sotschi 3:3. Albanien verliert vor heimischem Publikum gegen Bosnien. Von sda

Belgiens Kevin Mirallas umdribbelt seinen russischen Bewacher (Bild: sda)

Russland trotze dem in der WM-Qualifikation noch ungeschlagenen Belgien ein 3:3 ab. Belgien vermochte nach dem enttäuschenden 1:1 vom Donnerstag in der WM-Qualifikation gegen Griechenland nicht zum Siegen zurückkehren.

Für den WM-Gastgeber begann das Spiel ideal. Bereits nach 3 Minuten brachte Wiktor Wasin Russland in Führung - der Verteidiger von ZSKA Moskau kam nach einem Freistoss alleine am Penaltypunkt an den Ball und schloss unbedrängt ab. Belgien vermochte aber noch vor der Pause zu reagieren: Kevin Mirallas traf in der 17. Minute mittels Penalty zum Ausgleich, Christian Benteke (42. und 45.) sorgte mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause für die Wende. Doch auch der Zweitore-Vorsprung reichte Belgien nicht zum Sieg. Nach dem 2:3-Anschlusstreffer durch Alexej Mirantschuk (74.) glich Alexander Bucharow das Spiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit zur Freude der Zuschauer in Sotschi noch aus.

Albanien, bei welchem FC Basel Mittelfeld-Motor Taulant Xhaka nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Italien für einen Eklat sorgte indem er unautorisiert aus dem Camp der Nationalmannschaft abreiste, testete gegen Bosnien-Herzegowina. Ohne Xhaka, der für gewöhnlich gemeinsam mit FCZ-Spieler Burim Kukeli oder ex-Grasshopper Amir Abrashi Albaniens Mittelfeld orchestrierte, setzte es für Albanien eine 1:2-Niederlage ab.

Bereits nach 7 Minuten brachte Edin Dzeko Bosnien auf die Siegesstrasse. Der Zweite der Torschützenliste in Italiens Serie A traf vom Penaltypunkt. Drei Minuten vor der Pause erhöhte der ehemalige Young Boy Senad Lulic für Bosnien auf 2:0. In der 69. Minute traf Bekim Balaj für die Albaner zum Endstand von 1:2.

Telegramme:

Russland - Belgien 3:3 (1:3). - Sotschi. - Tore: 3. Wasin 1:0. 17. Mirallas (Foulpenalty) 1:1. 42. Benteke 1:2. 45. Benteke 1:3. 74. Mirantschuk 2:3. 92. Bucharow 3:3. - Belgien: Mignolet; Foket, Alderweireld, Vermaelen (90. Boyata), Vertonghen; Dembélé (85. Thorgan Hazard), Tielemans (66. Witsel); Chadli (77. Carrasco), Nainggolan, Mirallas (66. Mertens); Benteke (77. Romelu Lukaku).

Albanien - Bosnien-Herzegowina 1:2 (0:2). - Elbasan. - 4550 Zuschauer. - Tore: 7. Dzeko (Foulpenalty) 0:1. 42. Lulic 0:2. 69. Balaj 1:2. - Bemerkungen: Albanien mit Kukeli (FC Zürich), ohne Sadiku (Lugano/Ersatz) und Xhaka (Basel/abgereist).

Estland - Kroatien 3:0 (1:0). - Tallinn. - Tore: 1. Luts 1:0. 81. Vassiljev 2:0. 84. Zenjov 3:0.

Mazedonien - Weissrussland 3:0 (1:0). - Skopje. - Tore: 40. Spirovski 1:0. 61. Pandev 2:0. 69. Pandev 3:0. - Bemerkung: Mazedonien bis 83. mit Alioski (Lugano).

Georgien - Lettland 5:0 (2:0). - Tiflis. - Tore: 18. Ananidse (Penalty) 1:0. 32. Kwilitaia 2:0. 69. Kwilitaia 3:0. 77. Ananidse 4:0. 90. Arabidse 5:0. - Bemerkung: Lettland mit Vanins (FC Zürich).