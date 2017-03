Davis Cup

28.3.2017, 15:00 Uhr

Grossbritannien im Davis-Cup-Viertelfinal ohne Andy Murray

28.3.2017, 15:00 Uhr

Das britische Davis-Cup-Team muss im Viertelfinal in Frankreich (7. bis 9. April) definitiv auf Andy Murray verzichten. Von sda

Andy Murray muss weiter pausieren (Bild: sda)

Der Weltranglisten-Erste leidet weiterhin an einer Ellbogenverletzung, wegen der er schon für das Masters-1000-Turnier in Miami hatte absagen müssen. Grossbritannien tritt nun in Rouen mit Dan Evans, Kyle Edmund, Jamie Murray und Dominic Inglot an.

Auch die Franzosen können nicht in Bestbesetzung spielen, fehlen doch Jo-Wilfried Tsonga (wurde kürzlich Vater) und Richard Gasquet (Blinddarmoperation). Captain Yannick Noah nominierte deshalb Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert, Gilles Simon und Lucas Pouille. Als Ersatzmann wurde Gael Monfils berufen, der sich derzeit mit Knieproblemen herumschlägt.