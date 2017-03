Evers neuer Trainer der Schweizer Abfahrer

¶ Schülerinnen und Schüler, die zwischen Mathe-Aufgaben Yoga machen und im Grossraum-Klassenzimmer lernen. Ein Besuch an der Theobald Baerwart Schule, die Neues probiert.Von Jeremias Schulthess und Simone Janz. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ Was, wenn an der Uhren- und Schmuckmesse Verdacht auf Verletzung geistigen Eigentums aufkommt? Dann setzen sich die Juristen und Experten des Schiedsgremiums an einen Tisch – ruhig und diskret, versteht sich. Empfohlen von Mike Niederer. Weiterlesen bei der «Badischen Zeitung»