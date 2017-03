SVP startet Abstimmungskampagne gegen Energiegesetz

Rafik Schami im Interview

¶Orientalische Erzählkunst in deutscher Sprache ist das Markenzeichen von Rafik Schami. Eigentlich ist er studierter Chemiker, was den 71-Jährigen nicht davon abhält sich Gedanken über Gott, Liebe und den Kampf gegen Diktaturen zu machen. Am 30. März kommt der Schriftsteller nach Basel.Von Wolf Südbeck-Baur. Weiterlesen