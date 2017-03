Kriminalitätsstatistik 2016

27.3.2017, 10:15 Uhr

Zahl der Einbrüche in der Schweiz um 13 Prozent gesunken

Weniger Einbrüche und insgesamt weniger Straftaten, das zeigt die gesamtschweizerische Kriminalstatistik. In Basel hingegen haben die Vergehen zugenommen, insbesondere Drogen- und Ausländerdelikte. Von Matthias Oppliger und sda

2016 gab es erneut weniger Einbrüche in der Schweiz. (Symbolbild) (Bild: sda)

110,1 Delikte wurden im vergangenen Jahr in Basel-Stadt pro 1000 Einwohner verübt. Damit ist Basel-Stadt gemäss neuester Kriminalstatistik der kriminellste Kanton der Schweiz. Nur Genf erreicht mit 107,1 Delikten einen ähnlich hohen Wert. Da es sich bei Basel und Genf um zwei Stadtkantone in Grenznähe handelt, ist dies allerdings wenig erstaunlich.

Etwas besser lassen sich die Schweizer Städte untereinander vergleichen, obwohl auch hier die geografischen Effekte nicht berücksichtigt werden. Demnach führt Basel bei ausgewählten Gewaltstraftaten wie Tätlichkeit, Drohung und Körperverletzung die Statistik an (13,1 pro tausend Einwohner). Nur wenig besser sieht es bei ausgewählten Vermögensdelikten wie Diebstahl und Einbruch aus (49), wo Basel hinter Bern, Genf und Lausanne zu liegen kommt.

Eine Zunahme gab es in Basel bei den Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Promille-Wert stieg hier um 14 Prozent auf 19,3. Im Baselbiet nahmen die Delikte in der gleichen Zeit um 11 Prozent ab. Noch steiler angestiegen sind in Basel die Verstösse gegen das Ausländergesetz, hier ist eine Zunahme von 55 Prozent auf 13,7 Delikte pro Tausend Einwohner zu verzeichnen.

Die detaillierten Kriminalstatistiken aus den beiden Basel werden im Verlauf dieser Woche von den beiden Staatsanwaltschaften präsentiert.

Minusrekord für Schweiz

Der Blick auf die Gesamtschweiz hingegen ist erfreulich: Noch nie seit der Statistikrevision 2009 hat das Bundesamt für Statistik (BFS) so wenige Straftaten gegen das Strafgesetzbuch verzeichnet. Insgesamt wurden in diesem Bereich 467'731 Straftaten gezählt.

Einen neuen Tiefstand gab es auch bei den Einbrüchen. Zählt man die Einschleichdiebstähle hinzu, kam es 2016 pro Tag zu 127 polizeilich registrierten Einbrüchen. Am meisten Einbrüche pro Tag wurden im Jahr 2012 mit 201 notiert. Insgesamt waren letztes Jahr rund 6 von 1000 Einwohnerinnen und Einwohner von Einbruch- oder Einschleichdiebstählen betroffen. Die meisten Einbrüche ereigneten sich laut BFS in Privatwohnungen.

Obwohl die Zahl der Straftaten insgesamt abgenommen hat, sind auch Straftaten zu beobachten, die gegenüber dem Vorjahr zugenommen haben. Eine Zunahme gab es bei Verzeigungen gegen Verleumdungen, Beschimpfungen und übler Nachrede.