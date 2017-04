Wahnsinn Alltag

2.4.2017, 13:47 Uhr

Wohin bloss mit dem toten Pferd? Unter den Feigenbaum, logisch!

2.4.2017, 13:47 Uhr

Ein grosses Tier ist gestorben, wohin damit? Unkonventionelle Lösungen bieten sich in der südfranzösischen Provinz. Von Franca Hänzi

Elise trug knapp dreissig Jahre pferdebegeisterte Mädchen auf ihrem Rücken, da hat sie auch einen anständigen Ruheplatz verdient. (Bild: Nils Fisch)

Wir wollten im Garten ein totes Pferd vergraben. Das darf man nicht. Also eigentlich wollten wir im Garten des Nachbarn ein totes Pferd begraben. Es war sogar seine eigene Idee. Also die des Nachbarn. Jean-Claude liebt seine Pferde. Sie leben im Stall und auf der Weide unmittelbar neben seinem Wohnhaus ein glückliches und absolut stressfreies Pferdeleben. Doch nun war Elise tot und wir alle ratlos.

Elise war ein verfressenes und daher moppeliges, liebenswertes und kinderfreundliches Pony. Sie hatte knapp dreissig Jährchen auf dem Pferdebuckel und trug bis kurz vor ihrem Ableben mit stoischer Gelassenheit unsere pferdebegeisterten Mädchen durch die Landschaft.

Es kam für alle sehr überraschend, dass sie eines Tages Anzeichen von Altersschwäche zeigte und alles, was sie vorne mit ungebremstem Appetit verfutterte, hinten flüssig die Beine hinunterlief. Den Durchfall bekamen wir nicht in den Griff. Ein paar Tage später musste sie eingeschläfert werden.

Den Entscheid, Elise im Garten unter den Boden zu bringen, fiel also über einem Teller dampfenden Risotto.

Wir standen hinter der Tierärztin im Stall und heulten Rotz und Wasser. Elise, die tagelang nichts mehr bei sich behalten konnte, liess zum Abschied noch einen wohlgeformten Pferdeapfel ins Stroh plumpsen, was trotz unserem tiefen Schmerz für Heiterkeit sorgte. Da standen wir also unbeholfen um das tote Pony, und nach geraumer Weile trafen wir uns, ohne dass wir es abgemacht hätten, in der Küche. Heulen gibt Hunger.

Den Entscheid, Elise im Garten unter den Boden zu bringen, fiel also über einem Teller dampfenden Risotto und das kam so: Jean-Claude erinnerte sich, dass der für unser Departement zuständige Abdecker ein unfreundlicher, ja sogar dreist ungehobelter Mann war.

Ungehobelt und komplett überlastet, weil er mehrere Regionen bedienen musste. Da ja leider dauernd und überall gestorben wird, rast Monsieur Bancel von Tierleiche zu Tierleiche und sammelt ein. Schon klar, dass da keine Zeit für Mitgefühl übrig bleibt.

Am Strassenrand deponieren bei 35 Grad im Schatten? Aber nicht Elise!

Jean-Claude wollte die Sache rasch hinter sich bringen, griff zum Telefon und informierte Monsieur Bancel über Elises Ableben. Es war nicht nötig, das Gespräch danach für uns zu wiederholen. Monsieur Bancel brüllte laut und deutlich durch den Hörer.

Er sei verpflichtet das Pferd innert 48 Stunden abzuholen, aber das könnten wir gleich vergessen, die Liste sei lang und er sei leider als einziger für mehrere Regionen, ja sogar departementsübergreifend zuständig, da könnten wir uns ja vorstellen, wie viel er zu tun habe. Wir sollten das Pferd schon mal zur Strasse runterbringen und dort am Wegesrand liegen lassen. Nein, auf keinen Fall oben auf der Weide, da käme er mit dem Laster nicht hin. Er hoffe, so in drei bis maximal vier Tagen vorbei kommen zu können. Ja schon klar, er wisse, es sei Sommer und heiss, aber was soll man machen? Überhaupt sollten wir froh sein, ihn gleich erreicht zu haben, normalerweise müsse man auf den Telefonbeantworter sprechen und dann könne er meist auch nicht gleich antworten.

Die Kinder begannen wieder zu weinen, und wir Erwachsenen waren kurz davor. Wie bitte sollten wir das Pony bis zur 50 Meter entfernten Strasse bringen? Und dann dort liegen lassen, mitten im Dorf, bei 35 Grad im Schatten?

Jean-Claude erinnerte uns an sein Projekt, im Garten einen Feigenbaum zu pflanzen. Wie schön es für Elise wohl wäre, unter einem Feigenbaum zu liegen. Also um es kurz zu fassen, wir gruben, als die Nacht herein brach, zu viert ein sehr grosses Loch aus. Das dauerte einige Stunden, und ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte: Die Aktion hatte etwas sehr Gruseliges.

Es war eine laue Sommernacht und ausser dem kratzenden Geräusch der Schaufeln hörte man nicht viel. Wir waren sehr bedacht, keinen Lärm und Aufsehen zu erregen, sprachen kaum und wenn dann im Flüsterton. Vorgängig hatten wir versucht, bei einem Bauern einen Traktor für den Aushub zu organisieren. Doch als dieser anfing zu fragen, weshalb wir abends so ein Gerät bräuchten, hatten wir das Gespräch schnell beendet.

Auch der Kauf von mehreren Kilo Kalk zum Abdecken des Kadavers war nicht ganz einfach. Wir flunkerten dem Verkaufspersonal etwas von Grossbaustelle vor. Unser Gewissen war nicht rein, sondern hell- bis dunkelgrau.

Elise rutschte damals in perfekter Position in ihr ewiges, letztes Bett. Heute trägt der Feigenbaum zarte Blättchen. (Bild: Franca Hänzi)

Schlussendlich war der Aushub in der geforderten Grösse bereit. Doch wie kam Elise dort runter? Sie musste vor allem genau so hinein verfrachtet werden, dass die mittlerweile schon starren Beine nicht zum Grab hinausragten. Einmal drin, konnten wir nichts mehr an ihrer Liegestellung ändern.

Es dauerte eine weitere Stunde bis wir das arme, tote Pony mit einem groben Seil an die Anhängerkupplung vom Auto befestigt hatten und über ein breites Brett in das frisch ausgehobene Loch gleiten lassen konnten. Elise rutschte in perfekter Position in ihr ewiges, letztes Bett.

«Wahnsinn Alltag!» Der Alltag bietet manch Ärgernis, aber auch manche Freude. Diese beschreiben wir möglichst lebensnah und manchmal auch mit einem ;) versehen in unserer Rubrik «Wahnsinn Alltag!» Und machen – wos nötig ist – den Faktencheck.

Den Feigenbaum pflanzten wir dann wenig später auch noch. Der Nachbar mit dem Traktor hat sich tags darauf erkundigt, ob wir den Traktor nun bräuchten oder nicht. Monsieur Bancel hatten wir abgesagt. Er hat darauf verzichtet wissen zu wollen, weshalb er nicht kommen sollte.

Die Geschichte ist mittlerweile verjährt. Sie blieb für lange Zeit unser sehr gut gehütetes Geheimnis. Denn ein Pferd im Garten vergraben darf man nicht. Für die Kinder war es eine grosse Sache. Sie schwiegen darüber all die Jahre wie ein Grab.

Haustier im Garten vergraben? Ist erlaubt, mit Einschränkungen.



Der Abschied vom geliebten Haustier kann gerade für Kinder wichtig sein. In der Schweiz ist die «Bestattung» von Tieren in der Verordnung zur Entsorgung tierischer Nebenprodukte geregelt. Erlaubt ist gemäss der Artikel 25, das Vergraben von einzelnen kleinen Tieren bis zu einem Gewicht von zehn Kilogramm auf Privatgrund. Es empfiehlt sich dabei 1,2 Meter tief zu graben, sonst besteht die Gefahr, dass das Tier wieder ausgegraben wird. Nicht vergraben werden dürfen Tiere auf öffentlichem Grund sowie in der Nähe von Quellen und Reservoirs mit Trinkwasser sowie auch nicht in Grundwasser-Schutzgebiet.



» Links zum Der Abschied vom geliebten Haustier kann gerade für Kinder wichtig sein. In der Schweiz ist die «Bestattung» von Tieren in der Verordnung zur Entsorgung tierischer Nebenprodukte geregelt. Erlaubt ist gemäss der Artikel 25, das Vergraben von einzelnen kleinen Tieren bis zu einem Gewicht von zehn Kilogramm auf Privatgrund. Es empfiehlt sich dabei 1,2 Meter tief zu graben, sonst besteht die Gefahr, dass das Tier wieder ausgegraben wird. Nicht vergraben werden dürfen Tiere auf öffentlichem Grund sowie in der Nähe von Quellen und Reservoirs mit Trinkwasser sowie auch nicht in Grundwasser-Schutzgebiet.» Links zum Merkblatt des Tierschutzes sowie zur VNTP und den Empfehlungen zum Ort.