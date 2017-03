Stilkritik

1.4.2017, 04:50 Uhr

Teuer, aber billig – Ivanka Trumps Modelinie

So wie ihr Vater Donald mit der Illusion wirbt, Amerika wieder gross zu machen, verkauft Ivanka mit ihrer Mode das Versprechen, einmal ein Starlet zu sein. Beides ist Fake. Von Adrian Lobe

Es war schon ein kurioses Bild, das vom Treffen der deutsch-amerikanischen Wirtschaftsdelegation um die Welt ging: Wie Angela Merkel neben Ivanka Trump sitzt und ihr einen misstrauischen Blick zuwirft. Der Blick, die Haltung, die Mimik sprechen Bände. Und auch der Betrachter dieser Szene fragt sich, was die Tochter von US-Präsident Donald Trump bei diesem Diplomatentreffen zu suchen hat.

Hoher Besuch im Weissen Haus: Bundeskanzlerin Angela Merkel darf neben Ivanka Trump sitzen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell angestellt beim US-Präsidenten. (Bild: REUTERS/Jonathan Ernst)

Das Bild wirkt montiert, als hätte jemand die attraktive Blondine, die man mehr in der New Yorker Bussi-Bussi-Gesellschaft als auf diplomatischem Parket verorten würde, per Photoshop eingefügt. Vermutlich könnte man das auch von ihrem Vater behaupten, der bei offiziellen Terminen so deplatziert wirkt, als würde sich die Realität selbst parodieren.

Doch in welcher Rolle agiert Ivanka, die in das Meeting hineinspazierte, als wäre es ihr Wohnzimmer, und sich später ins Wochenend-Domizil nach Florida verabschiedete? Als inoffizielle First Lady? Als Markenbotschafterin der Marke Trump? Oder als Werbebotschafterin für ihr eigenes Modelabel? Dass Familienangehörige den Präsidenten begleiten, kennt man eigentlich nur aus dynastischen Sowjetrepubliken.

Aus der Mode von Ivanka lässt sich einiges ablesen.

Ivanka Trump nutzte den ersten TV-Auftritt des Trump-Clans, um Werbung für ihre Schmuckkollektion zu machen. Gegen den funkelnden, 10'800 Dollar teuren Armreif wirkte selbst die Bling-Bling-Präsidentschaft von Nicolas Sarkozy blass. Das stiess einigen Beobachtern übel auf, doch die Empörung ebbte schnell ab, weil die ganze Trump-Show eine Dauerwerbesendung ist und sich mit der Zeit ein Gewohnheitseffekt einstellt.

Nachdem bekannt wurde, dass Ivanka Schuhe und Taschen ihrer Modelinie in China produzieren liess, war Vater Trump mit seiner Losung «America First» desavouiert. Präsidentenberaterin Kellyanne Conway rief im Fernsehen dazu auf, «Ivankas Sachen» zu kaufen, so als würde man mit dem Kauf der Glitzer-Mode seine Loyalität zu Trump bekunden.

Wie sich Ivanka Trump das Outfit zur Arbeit vorstellt.

Die amerikanische Kaufhauskette Nordstrom nahm die Kollektion von Ivanka Trump aus dem Sortiment (offiziell wegen geringer Verkaufszahlen), was Vater Donald als «unfair» bedauerte. Das kalifornische Modeunternehmen Modern Appealing Clothing (MAC) hat unterdessen Klage gegen Ivankas Modefirma eingereicht. Der Vorwurf: unfairer Wettbewerb. Der Streit böte Stoff für eine Familiensaga, doch Ivankas Modelabel verdient eine faire Betrachtung.

Auf ihrer offiziellen Website präsentiert Ivanka derzeit ihre Frühjahrskollektion: Kleider, Handtaschen, Schuhe, Schmuck. Das Design oszilliert zwischen biederen Kleidern, die man eher im Rust Belt als in Manhattan tragen würde, und urbanen Skinny Jeans.

Ivanka-Style ist offensichtlich nicht nur eine Stilfrage, sondern auch eine des geografischen und politischen Standorts.

Die protzigen Handtaschen sehen aus, als wären sie ein Gucci-Duplikat, wie sie auf den Grabbeltischen von Schwarzmärkten verramscht werden, nur dass der Preis mit 100 Dollar aufwärts deutlich teurer ist. Man zahlt die Marke Trump. Es ist, als könnte sich der Designer zwischen H&M und Prada, zwischen Plebs und Protz nicht so recht entscheiden.

Es haben sich ja schon viele Modekritiker den Mund zerrissen über die Geschmacklosigkeit der verhätschelten Präsidententochter, die mit Papas Immobilienmilliarden einfach mal ihr Ding machen darf. In den Shitstorms schwang viel Häme mit.

Stilkritik ist häufig fruchtlos, etwa wenn versucht wird, aus den Farben von Angela Merkels Blazern küchenpsychologische Schlüsse zu ziehen – zumal darin ja gar keine politische Botschaft steckt, weil die Kanzlerin ihre Kleider nach dem Zufallsprinzip auswählt. Doch an Ivankas Mode lässt sich einiges ablesen.

Für Donald Trump kommt angeblich «America first», die Modelinie seiner Tochter wird trotzdem in China produziert. (Bild: AP Photo/Evan Vucci)

Das Online-Magazin «Buzzfeed» erblickte in ihrer Kollektion eine «Ästhetik der Ablehnung», die darin bestehe, dass sie nicht nur nichts ausdrückt, sondern gesellschaftliche Entwicklungen schlicht negiert. Die Marke «Women Who Work», die postfeministisch daherkommen soll, sei in Wirklichkeit antifeministisch, weil sie die Frau darauf reduziere, in lasziv anmutenden Kleidern Bella Figura neben dem Mann zu machen.

«Ivankas Mutter, Ivana, war ein perfekt feminines Exemplar – ein slawisches Barbie-Model, das gut in Donalds Armen aussah», schreibt die Autorin Anne Helen Petersen. «Ivanka ist die upgedatete Version: Barbie 2.0, eine Gattung Frau, die Männer gern heiraten und vögeln, die andere Frauen aber auch nicht befremdet.» Ivanka macht Mode für die Superfrau. Aber ist Trump überhaupt eine Marke?

Die Kollektion erinnert mit ihrer korporativen Ästhetik an das Kunstprojekt Ingold Airlines des Schweizer Kunstprofessors Res Ingold.

Die Kollektion erinnert mit ihrer korporativen Ästhetik an das Kunstprojekt Ingold Airlines des Schweizer Kunstprofessors Res Ingold, eine Fluggesellschaft, die es gar nicht gibt. Ingold Airlines verwendete Abkürzungen wie «Catse», für «Catalogue-service» oder «Liftax», für den Shuttle-Bus zum Abflugort, womit die in den 1980er-Jahren entwickelte Werbe- und Marketingsprache persifliert wurde. Ingold Airlines ist eine Luftnummer, die Flüge sind imaginiert. Es wird so getan, als ob. Auch das Trump-Imperium ist letztlich eine Luftnummer, seine Transaktionen sind Luftbuchungen.

Man fragt sich: Wer ist eigentlich die Zielgruppe von Ivankas Kollektion? Wer kauft sich ein diamantenes Bracelet für 10'000 Dollar?

Die Haute-Volée in New York oder Los Angeles wird sich sicher nicht mit Ivankas Mode schmücken. Wer bei besonderen Anlässen mit der Prolo-Tasche aus dem Hause Trump gesehen wird, ist out. Dann kann man lieber gleich bei Prada oder Gucci shoppen, was wenigstens einen Namen hat.

Ivanka beherrscht wie ihr Vater die Kunst, billig zu sein, sich mit armseligen Botschaften durch die Welt zu schlagen.

Vor allem: Man könnte sich als Trump-Anhänger outen, was im kreativen Milieu verpönt ist. In konservativen Gegenden wie Houston (Texas) dagegen soll die Marke dagegen boomen. Ivanka-Style ist offensichtlich nicht nur eine Stilfrage, sondern auch eine des geografischen und politischen Standorts.

Die Stilkritikerin Jo Ellison schrieb in der «Financial Times» unter der Überschrift «Ivankanomics and the art of being cheap», dass Ivankas Kollektion zu teuer sei für die Klientel, für die sie ursprünglich designt wurde. Nämlich für Leute, die gerne grosse Labels tragen würden, es sich aber nicht leisten könnten.

Ivanka-Täschchen für 150 Dollar, nicht für jeden erschwinglich.

So wie ihr Vater Donald mit der Illusion wirbt, Amerika wieder gross zu machen, verkauft Ivanka mit ihrer Mode das Versprechen, einmal ein Starlet zu sein und in die Welt der Reichen und Schönen aufzusteigen. Das ist freilich eine Chimäre, die auch der feinste Stoff nicht bemänteln kann.

Ivankas Mode ist billig nicht im materiellen, sondern im ästhetischen Sinn. Der Trumpismus zeichnet sich in seiner Verachtung für die hohe Kunst der Rhetorik und der stilistischen Feinheiten aus. Und doch beherrscht Ivanka wie ihr Vater die Kunst, billig zu sein, sich mit armseligen Botschaften durch die Welt zu schlagen. Die Mode ändert sich. Die Menschen leider nicht.