29.3.2017, 12:00 Uhr

Kinolegende Claudia Cardinale ziert Plakat des Festivals von Cannes

Claudia Cardinale ziert das offizielle Plakat des diesjährigen Filmfestivals von Cannes. Auf dem am Mittwoch vorgestellten roten Poster ist ein Foto aus dem Jahr 1959 abgebildet, das die Schauspielerin barfuss und mit wehendem Rock beim Tanzen zeigt. Von sda

Das Plakat des 70. Cannes Film Festival zeigt die wild auf einem Dach tanzende Claudia Cardinale. (Handout) (Bild: sda)

Das Plakat solle «fröhlich, frei und kühn» sein, erklärten die Organisatoren der 70. Ausgabe des Filmfestivals an der südfranzösischen Côte d'Azur. Zugleich werde mit Cardinale eine «abenteuerfreudige Schauspielerin, unabhängige Frau, engagierte Bürgerin» gewürdigt.

Die heute 78-jährige Filmdiva («Der Leopard», «Spiel mir das Lied vom Tod») zeigte sich «geehrt und stolz». Das Foto zeige sie beim Tanzen auf einem Dach in Rom 1959. «Dieses Foto erinnert mich an meine Anfänge, an eine Zeit, zu der ich mir nie hätte vorstellen können, dass ich eines Tages die Stufen zum berühmtesten Kinopalast der Welt erklimme.» Gemeint ist der Filmpalast von Cannes.

Die 70. Ausgabe des Filmfestivals läuft vom 17. bis 28. Mai. Präsident der Jury ist dieses Jahr der spanische Star-Regisseur Pedro Almodóvar. In zwei Wochen - am 13. April - wird die Liste der Wettbewerbsbeiträge im Rennen um die begehrte Goldene Palme vorgestellt.