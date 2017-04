Mindestens 23 Tote bei Erdrutschen in Kolumbien

Mode-Party

¶Ein Reise auf der Suche nach der perfekten Welle veränderte ihr Leben: Kimberley Wichmann vereint in der Chemiserie Plus die Secondhand-Kulturen von Süd- und Nordamerika. Am 1.April feiert sie mit ihrem Laden Neueröffnung an der Klybeckstrasse.Von Olivier Joliat. Weiterlesen