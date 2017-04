Terrorismus

1.4.2017, 14:30 Uhr

FBI veröffentlicht neue Bilder vom Anschlag auf das Pentagon

Das FBI hat bisher unter Verschluss gehaltene Fotos vom Anschlag des 11. September 2001 auf das Pentagon in Washington veröffentlicht. Die Feuerwehr brauchte damals Tage, um den Grossbrand zu löschen. Von sda

Neben den Terroristen starben beim Anschlag auf das Pentagon 184 Menschen: 125 im Gebäude des Verteidigungsministeriums sowie 59 Passagiere und Besatzungsmitglieder. (Bild: sda)

Die Bilder zeigen das gewaltige Ausmass der Zerstörung, die das von fünf Terroristen des Terrornetzwerks Al-Kaida gekaperte Flugzeug beim gezielten Absturz in das Zentralgebäude des Verteidigungsministeriums angerichtet hat.

Flug 77 der American Airlines schlug um 9.37 Uhr Ortszeit eine Schneise in die Westfassade des fünfeckigen Baus, der zum Teil einstürzte.

Neben den Terroristen starben 184 Menschen: 125 im Gebäude des Verteidigungsministeriums sowie 59 Passagiere und Besatzungsmitglieder. In dem Bau wurden 110 Menschen verletzt, viele von ihnen schwer. Die Feuerwehr brauchte Tage, um den Brand infolge explodierten Flugbenzins zu löschen.

Am gleichen Tag flogen Terroristen zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York, eine weitere entführte Maschine stürzte in Pennsylvania ab, nachdem beherzte Passagiere sich den Terroristen zur Wehr setzten. Sie sollte vermutlich ein weiteres Regierungsgebäude in der US-Hauptstadt treffen.