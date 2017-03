Terrorzelle im historischen Kern von Venedig zerschlagen

Linkempfehlung

¶ Was kommt nun, da das Scheidungsgesuch eingereicht ist? «Im Königreich schwirren noch zu viele Illusionen umher», sagt Stefan Kornelius, Leiter Ressort Aussenpolitik der «Süddeutschen Zeitung», in seinem Videokommentar, in dem er auf die Herausforderungen der nächsten zwei Jahre blickt. Er macht das ausgesprochen verständlich und nachvollziehbar. Empfohlen von Tino Bruni. Zum Video