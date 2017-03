Tiere

29.3.2017, 15:45 Uhr

Python verschlingt Bauern samt Gummistiefeln

Auf einer indonesischen Insel hat eine riesige Schlange einen Erntehelfer verschlungen. Der 25 Jahre alte Mann, nach dem schon gesucht worden war, konnte nach Angaben eines Polizeisprechers vom Mittwoch nur noch tot aus dem Python herausgeschnitten werden. Von sda

Die Schlange, die den Arbeiter erwürgte und verschluckte war ein Netzpython - diese gehören zu den grössten Schlangen der Welt. (Symbolbild) (Bild: sda)

Der Mann war noch bekleidet und hatte sogar seine Gummistiefel noch an. Vermutet wird, dass er von hinten von der Schlange überrascht wurde. Das Tier war nach indonesischen Medienberichten mehr als vier Meter lang.

Der Arbeiter war nach einem Bericht der Tageszeitung «Kompas» am Sonntag auf der Insel Sulawesi auf einer Palmöl-Plantage beschäftigt gewesen. Von der Arbeit kam er jedoch nicht mehr nach Hause. Die Suche der Polizei brachte zunächst keinerlei Erfolg.

Am Montag wurden Dorfbewohner dann jedoch in der Nähe der Plantage auf einen Python mit sehr ungewöhnlichen Ausbuchtungen aufmerksam, der träge auf dem Boden lag. Die Schlange wurden dann getötet und aufgeschnitten. In ihrem Inneren fand sich der vermisste Arbeiter.

Riesige Würgeschlange

Bei dem Tier handelte es sich um einen sogenannte Netzpython (Malayopython reticulatus), der in den tropischen Gebieten Südostasiens zuhause ist und mehr als sechs Meter lang werden kann.

Netzpythons gehören zu den grössten Schlangen der Welt. Pythons töten ihre Opfer nicht mit Gift, sondern erwürgen sie. Normalerweise ernähren sie sich von Vögeln und kleineren Säugetieren wie Ratten. Sie fressen aber auch Affen und Wildschweine.

Dass Pythons Menschen mit Haut und Haaren verschlingen, ist äusserst selten. Möglich ist es nach Angaben von Experten aber dadurch, dass sie zwei flexible Unterkiefer haben, die sich aus dem Oberkiefer aushängen können. Auf diese Weise können sie auch grössere Lebewesen fressen.