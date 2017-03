Enkeltrick

30.3.2017, 14:20 Uhr

Junger Enkeltrickbetrüger in Dornach SO geschnappt

Ein mutmasslicher Enkeltrickbetrüger ist von der Solothurner Kantonspolizei am Donnerstag in Dornach SO festgenommen worden. Der 23-jährige Mann aus Deutschland war in einem Taxi zur Übergabe des Geldes unterwegs gewesen. Von sda

Das potentielle Opfer, ein älter Mann aus Hochwald SO, hatte die Polizei über die bevorstehende Übergabe des Geldes informiert. Mehrere Polizeipatrouillen rückten aus und hielten in Dornach ein verdächtiges Taxi an. Der junge Fahrgast wurde kontrolliert und vorläufig festgenommen.