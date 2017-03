Energie

29.3.2017, 11:45 Uhr

AEW Energie AG investiert in Versorgungssicherheit im Bünztal

Die AEW Energie AG investiert 5,8 Millionen Franken in die Gesamterneuerung des Unterwerks Wohlen, das acht Gemeinden im Bünztal mit Strom versorgt. In Betrieb gehen soll es im Herbst 2018. Von sda

Die neue Anlage ersetzt das bestehende Unterwerk, das in den 1970er Jahren gebaut wurde. Wegen der Nähe zur Bünz wird der Überschwemmungsschutz so erhöht, dass das neue Gebäude die Anforderungen für ein 300-jährige Hochwasser erfüllt, wie die AEW Energie AG am Mittwoch mitteilte.

Gesteuert und überwacht werden die Schaltanlagen und Transformatoren von der AEW-Netzleitstelle in Aarau. Das Unterwerk Wohlen versorgt die Gemeinden Wohlen, Villmergen-Hilfikon, Büttikon, Uezwil, Sarmenstorf, Dottikon, Ammerswil und Hägglingen mit Strom.