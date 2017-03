Verkehrsunfall

29.3.2017, 09:05 Uhr

Fahrerflucht nach Kollision mit Mofa-Fahrer in Hallwil AG

29.3.2017, 09:05 Uhr

Bei einer Kollision mit einem Auto am Dienstag in Hallwil hat sich ein 15-jähriger Mofa-Lenker leichte Verletzungen zugezogen. Der Autolenker fuhr weiter, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Von sda

Der Mofa-Lenker fuhr gegen 13.30 Uhr von Dürrenäsch her in den Kreisel und stiess dabei mit einem von Seon kommenden Auto zusammen. Dabei zog sich der 15-Jährige Schürfungen zu, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

Der Lenker des Personenwagens fuhr ohne anzuhalten weiter Richtung Dürrenäsch. Im Auto sass nach Angaben des Mofa-Fahrers ein älteres Paar.