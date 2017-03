Erdogan gegen Fasnacht, Quittungen gegen Racial Profiling und nichts gegen Ihre Ideen

29.3.2017, 11:00 Uhr

Fasnächtler erzürnen türkische Zeitungen



Die Basler Fasnachtsclique BMG hat mit ihrem diesjährigen Sujet «Erdowaan» die türkischen Zeitungen provoziert. Dies berichtet die «Basler Zeitung». Wegen der Darstellung des Staatspräsidenten Erdogan als Grössenwahnsinnigen werden die Fasnächtler von der regierungsnahen Presse regelrecht verrissen. So schrieb das Blatt «Yeni Safak» von «hässlichen Schweizern» – und was sich in Basel abgespielt habe, sei ein Demonstrationszug von PKK-Mitgliedern und Fethullah-Terroristen gewesen. Die Teilnehmer hätten sich kostümiert, um gegen den Präsidenten zu hetzen. Auch die Zeitung «Yeni Akit» titelte: «Fethullah-Terroristen greifen aus der Schweiz an.» Die BMG-Clique zeigt sich irritiert über die Medienberichte aus der Türkei.

Anlass der Aleviten in Allschwil wird verschoben



Das angespannte Klima in in der Türkei hält auch die Baselbieter Polizei auf Trab. Erst vor Kurzem hatte sie eine Veranstaltung der ultranationalistischen türkischen Grauen Wölfe in Reinach verboten. Nun sieht es auch schlecht für einen Propaganda-Anlass der Aleviten aus: Die Veranstaltung am kommenden Sonntag in Allschwil, bei der eine Politikerin der linksgerichteten türkischen HDP-Partei hätte auftreten sollen, wird verschoben. Darauf hat sich die Baselbieter Sicherheitsdirektion mit den Veranstaltern geeinigt. Grund für diesen Schritt sind Sicherheitsbedenken.

Quittungen nach Polizeikontrollen?



Polizisten sollen künftig nach jeder Personenkontrolle eine Quittung mit Dienstnummer und Anlass der Kontrolle ausstellen. Dies fordert Tanja Soland und will demnächst im Grossen Rat einen entsprechenden Vorstoss einreichen. «Ich bin überzeugt, dass es Personen gibt, die einzig wegen ihres Äusseren öfter von der Polizei kontrolliert werden», sagt die SP-Grossrätin in der «bz Basel». Die Basler Kantonspolizei selber sieht hingegen keinen Handlungsbedarf: In den vergangenen fünf Jahren habe die Beschwerdestelle des Justiz- und Sicherheitsdepartements nur gerade zwei Fälle beurteilen müssen, in denen der Vorwurf von Racial Profiling erhoben worden sei.

Weshalb Lernateliers sinnvoll sind



Schülerinnen und Schüler, die zwischen Mathe-Aufgaben Yoga machen und im Grossraum-Klassenzimmer lernen? Möglich ist das im Lernatelier der Theobald Baerwart Schule. Rolf Schönenberger hat Lernateliers bereits vor 15 Jahren in Bürglen TG eingeführt. Im Gespräch erklärt er, wann sein Konzept Sinn macht, warum Frontalunterricht nicht per se falsch ist, und erinnert sich an eine schwache Schülerin, die ihm Gänsehaut bescherte.

Was wollten Sie immer schon journalistisch aufbereitet lesen?



Entscheiden Sie mit, worüber die TagesWoche schreibt. Mit «Stadtgespräch» sammeln wir Ihre Vorschläge für unsere journalistischen Projekte. Die Entwicklung für die Web-Applikation ist derzeit in vollem Gang. Machen Sie jetzt beim Testlauf mit: Was bewegt Sie? Was interessiert Sie? Was wollten Sie immer schon journalistisch aufbereitet lesen? Bis Ende dieser Woche können Sie über das untenstehende Formular Ihre Recherchier-Vorschläge einbringen. Anschliessend wählt die TagesWoche-Redaktion aus den eingegangenen Vorschlägen eine Frage aus, deren Antwort wir recherchieren.