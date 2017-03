Immobilien Basel-Stadt

28.3.2017, 13:10 Uhr

Kauf des Rosental-Areals kostete den Kanton rund 375 Millionen Franken

Der Wert der Immobilien im Finanzvermögen des Kantons Basel-Stadt hat Ende 2016 insgesamt rund 2,367 Milliarden Franken erreicht. Das sind 500,4 Millionen Franken mehr als 2015. Von sda und TaWo

Der Preis für die 47'000 Quadratmeter neben dem Syngenta-Sitz: Rund 375 Millionen Franken. (Bild: Google Earth )

Grund für die Wertsteigerung von 500,4 Millionen Franken seien in erster Linie verschiedene Zugänge, teilte die Regierung am Dienstag mit. Gewichtigster Neuzugang ist das Rosental-Areal, dessen Kauf alleine für rund drei Viertel der Wertänderung verantwortlich ist, was rund rund 375 Millionen Franken entspricht. Ebenfalls gekauft hat der Kanton zudem etwa die Eissporthalle St. Jakob-Arena.

Das Total der Investitionen wird im Jahresbericht auf rund 407 Millionen Franken beziffert, gegenüber 42,2 Millionen im Vorjahr. Rund 390 Millionen davon entfallen auf wertvermehrende Investitionen, worin die Käufe eingeschlossen sind.

Der «Total Return» des Immobilienportfolios als wichtige Branchen-Kennzahl stieg im Jahresvergleich von 4,8 auf 8,8 Prozent. Dieser setzt sich aus der Netto-Cashflow-Rendite von 3,5 Prozent und einer Wertänderungsrendite von 5,3 Prozent zusammen. Dabei handelt es sich gemäss Mitteilung indes um einen Einmaleffekt aufgrund einer verfeinerten Bewertungsmethodik für die Immobilien im Finanzvermögen.

Der Immobilienerfolg belief sich 2016 auf 75,9 Millionen Franken, was eine Steigerung um 10,3 Millionen Franken bedeutet. Verantwortlich dafür sind gemäss Bericht tiefer ausgefallene Investitionen sowie höhere Einnahmen durch Neuzugänge, Neuvermietungen und neue Baurechtsverträge.