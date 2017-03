Golf

25.3.2017, 14:00 Uhr

Rory McIlroy und Jordan Spieth früh gescheitert

An dem im Matchplay-Format ausgetragenen WGC-Turnier in Austin, Texas, scheitern viele renommierte Golfprofis in der Gruppenphase. Zu den Ausgeschiedenen zählen Rory McIlroy und Jordan Spieth. Von sda

Rory McIlroy, hier mit dem Amerikaner Lucas Glover, realisiert sein frühes Out (Bild: sda)

Der Nordire und der Amerikaner, die in den letzten Jahren zusammen sechs Majorturniere gewonnen hatten, belegten in ihren Gruppen des mit 9,75 Millionen Dollar dotierten Turniers jeweils den 2. Platz. Aus den 16 Vierergruppen gelangten nur die Sieger in die K.o.-Duelle, die mit den Achtelfinals beginnen.

In einer weiteren Gruppe musste der Spanier Sergio Garcia seinem aufstrebenden Landsmann Jon Rahm den Vortritt lassen. Martin Kaymer hatte das Pech, in die Gruppe mit dem Weltranglisten-Ersten Dustin Johnson eingeteilt zu werden. Prompt schied der Deutsche im 2. Rang aus.

Nebst Dustin Johnson haben sich unter anderen die Amerikaner Zach Johnson, Phil Mickelson und Bubba Watson sowie der Schwede Alexander Noren, Sieger des letztjährigen Omega European Masters in Crans-Montana, in die K.o.-Phase gespielt.