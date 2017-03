Formel 1

25.3.2017, 05:10 Uhr

Vettel als Schnellster ins Qualifying

25.3.2017, 05:10 Uhr

Sebastian Vettel schlägt zurück. Der Deutsche fährt im letzten Training vor dem Qualifying für den Grand Prix von Australien die beste Rundenzeit. Von sda

Sebastian Vettel war vor dem Qualifying deutlich der Schnellste (Bild: sda)

Vettel senkte den offiziellen Rundenrekord auf dem Rundkurs in Melbourne, der seit 13 Jahren Michael Schumacher hält, noch einmal. Der Deutsche war 24 Hundertstel schneller als Hamilton am Vortag. Der Engländer, der am Freitag in beiden Trainings klar der Schnellste war, klassierte sich hinter seinem neuen Teamkollegen Valtteri Bottas im 3. Rang.

Die Fahrer des Teams Sauber landeten zuhinterst im Klassement. Marcus Ericsson wurde Achtzehnter. Antonio Giovinazzi, der den rekonvaleszenten Pascal Wehrlein ersetzt, kam nicht über den letzten Platz hinaus.

Das Training musste nach einem Unfall des kanadischen Neulings Lance Stroll im Williams knapp zehn Minuten vor Schluss abgebrochen werden.

Melbourne. Grand Prix von Australien. Drittes freies Training: 1. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1:23,380. 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,479 zurück. 3. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,490. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,608. 5. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,683. 6. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1,712. 7. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 2,201. 8. Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Renault, 2,568. Ferner: 18. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 4,022. 20. Antonio Giovinazzi (ITA), Sauber-Ferrari, 5,203. - 20 Fahrer im Training.