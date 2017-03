Deutschland

23.3.2017, 21:55 Uhr

Saisonende für Frankfurts Makoto Hasebe

Für Eintracht Frankfurts Makoto Hasebe ist die Saison nach einer Operation am rechten Kniegelenk vorzeitig vorbei. Von sda

Für Makoto Hasebe ist die Bundesliga-Saison 2016/17 nach einer Knieoperation vorbei (Bild: sda)

Der 33-jährige Captain der japanischen Nationalmannschaft unterzog sich in Tokio einer arthroskopischen Entfernung eines freien Gelenkkörpers und einer Knorpelglättung.

Notwendig wurde die Operation aufgrund aufgetretener Kniebeschwerden nach dem 0:3 bei Bayern München am 11. März. Hasebe war bei einer Abwehraktion an den Pfosten gekracht und musste daraufhin ausgewechselt werden. Der Mittelfeldspieler geht davon aus, in der Vorbereitung im Sommer wieder zum Team stossen zu können.