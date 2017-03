Formel 1

23.3.2017, 08:20 Uhr

Pascal Wehrlein erhält Starterlaubnis für Saisonauftakt

Der neue Sauber-Fahrer Pascal Wehrlein erhält von den Rennärzten die Freigabe für den Formel-1-Saisonauftakt im australischen Melbourne. Von sda

Pascal Wehrlein ist bereit für sein erstes Rennen mit Sauber (Bild: sda)

Nach einer Untersuchung befanden die Ärzte den 22-jährigen Deutschen für fit, wie der Weltverband FIA mitteilte.

Wehrlein hatte sich im Januar bei einem Unfall beim «Race of Champions» im Miami verletzt. Der DTM-Gesamtsieger von 2015 war bei diesem Show-Event wegen eines Fahrfehlers nach der Zieldurchfahrt mit seinem brasilianischen Formel-1-Kollegen Felipe Massa kollidiert und hatte sich eine Nackenverletzung zugezogen.

Deswegen musste er auf die ersten Testfahrten vor der Saison in Barcelona verzichten. Bei den Abschlusstests konnte Wehrlein aber bereits wieder mittun. Nun räumten die Ärzte die letzten Zweifel an seinem Start beim ersten Grossen Preis von Australien am Sonntag aus.