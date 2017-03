Formel 1

22.3.2017, 05:35 Uhr

Ohne Hockenheimring: Nur noch 20 statt 21 Grands Prix

Nach der Rekordsaison mit 21 Rennen umfasst der aktuelle Formel-1-Kalender wieder 20 Stationen. Der Grand Prix von Deutschland entfällt. Von sda

Zwischen 2008 und 2014 fand der Grosse Preis von Deutschland alternierend in Hockenheim und Nürburg statt. 2015 mussten die Organisatoren auf dem Nürburgring ein erstes Mal aus finanziellen Gründen kapitulieren. Die Geldknappheit rund um die Traditionsstrecke in der Eifel führte zum Verzicht auf die Austragung in diesem Jahr. Weil auch die Betreiber des Hockenheimrings mit (dem damaligen) Promoter Bernie Ecclestone keine Einigung erzielten, war die Absage des Grand Prix von Deutschland die logische Folge.

Mit Ausnahme von Hockenheim sind die Austragungsorte die gleichen geblieben wie im Vorjahr. Eine Änderung gab es trotzdem. Das Rennen in Baku, wo die Formel 1 im vergangenen Juni zum ersten Mal Station gemacht hat, wird nicht mehr als Grand Prix von Europa, sondern als Grosser Preis von Aserbaidschan ausgetragen.

WM-Kalender 2017:

Datum Grand Prix Ort Strecke 26. März Australien Melbourne Albert Park Circuit 9. April China Schanghai Shanghai International Circuit 16. April Bahrain Sakhir Bahrain International Circuit 30. April Russland Sotschi Sochi International Street Circuit 14. Mai Spanien Montmeló Circuit de Catalunya 28. Mai Monaco Monte Carlo Circuit de Monaco 11. Juni Kanada Montreal Circuit Gilles Villeneuve 25. Juni Aserbaidschan Baku Baku Street Circuit 9. Juli Österreich Spielberg Red Bull Ring 16. Juli Grossbritannien Silverstone Silverstone Circuit 30. Juli Ungarn Mogyorod Hungaroring 27. August Belgien Francorchamps Circuit de Spa-Francorchamps 3. September Italien Monza Autodromo Nazionale di Monza 17. September Singapur Singapur Marina Bay Street Circuit 1. Oktober Malaysia Sepang Sepang International Circuit 8. Oktober Japan Suzuka Suzuka International Racing Course 22. Oktober USA Austin Circuit of The Americas 29. Oktober Mexiko Mexiko-City Autodromo Hermanos Rodriguez 12. November Brasilien São Paulo Autodromo José Carlos Pace 26. November Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi Yas Marina Circuit