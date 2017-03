NLB Playoff

21.3.2017, 22:45 Uhr

Rapperswil-Jona cleverer als der Qualifikationssieger

21.3.2017, 22:45 Uhr

Den Rapperswil-Jona Lakers glückt zum Auftakt des Playoff-Finals in der NLB ein Break. Die St. Galler bezwingen Qualifikationssieger Langenthal 5:2. Von sda

Im letzten Jahr ein umstrittenes Finalduell, nun bereits im Halbfinal: die Spitzenteams Bern und Lugano (Bild: sda)

Wie bereits im Viertel- und Halbfinal waren die Lakers auch im ersten Finalspiel das effizientere Team, und dies, obwohl der kanadische Topskorer Dion Knelsen punktelos blieb. Reto Schmutz mit zwei Spielern mehr (19.), Corsin Casutt (24.) und Cédric Hüsler (28.) brachten die Rapperswiler 3:0 Führung. Nur 132 Sekunden nach dem 1:3 von Philipp Rytz (36.) stellte Thomas Studer (38.) den Dreitore-Vorsprung wieder her. Brent Kelly gelang in der 50. Minute im Powerplay nur noch das 2:4.

Dass die clever spielenden Lakers nach 20 Minuten führten, war schmeichelhaft und wegweisend. Langenthal dominierte im ersten Drittel, brachte aber selbst während einer 62 Sekunden dauernden doppelten Überzahl nichts Zählbares zu Stande. Das lag hauptsächlich am Rapperswiler Keeper Melvin Nyffeler, der sich erneut in bestechender Form präsentierte. In den bisherigen elf Playoff-Partien liess der 22-Jährige bloss 21 Gegentore zu. Ausserdem war das 1:0 bereits der 17. Powerplay-Treffer der Lakers in der entscheidenden Meisterschaftsphase.

In der Qualifikation hatten die Rapperswiler noch sämtliche vier Duelle gegen Langenthal verloren. Bei den Oberaargauern fehlte Topskorer Jeff Campbell, für den die Saison wegen einer Knieverletzung beendet ist, an allen Ecken und Enden.

Telegramm:

Langenthal - Rapperswil-Jona Lakers 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

3815 Zuschauer. - SR Müller/Wehrli; Pitton/Stuber. - Tore: 19. Schmutz (Aulin, Casutt/Ausschlüsse Kämpf, Gerber) 0:1. 24. Casutt 0:2. 28. Hüsler (Mason, Vogel) 0:3. 36. Rytz (Montandon) 1:3. 38. Studer (Schmutz, Altorfer) 1:4. 50. Kelly (Tschannen, Rytz/Ausschluss Maier) 2:4. 60. (59:58) Profico (Rizzello) 2:5 (ins leere Tor). - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Langenthal, 7mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers. - PostFinance-Topskorer: Kelly; Knelsen.

Langenthal: Mathis/Wildhaber (ab 28.); Cadonau, Rytz; Völlmin, Marti; Pienitz, Ahlström; Mike Küng; Kelly, Montandon, Tschannen; Primeau, Dünner, Füglister; Gerber, Hess, Vincenzo Küng; Pivron, Kummer, Kämpf.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Sataric, Maier; Grossniklaus, Blatter; Molina, Büsser; Guerra, Brandi; Profico, Aulin, Rizzello; Hügli, Knelsen, Casutt; Hüsler, Mason, Vogel; Altorfer, Studer, Schmutz.

Bemerkungen: Langenthal u.a. ohne Campbell. Lakers u.a. ohne McGregor und Geyer (alle verletzt). - Langenthal ab 59:05 ohne Goalie.