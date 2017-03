Tschechien

21.3.2017, 09:00 Uhr

Cech sorgt für Rekordmarke

Petr Cech wird zum neunten Mal zu Tschechiens Fussballer des Jahres gewählt und sorgt damit für eine Rekordmarke. Dem 34-jährigen Goalie von Arsenal droht aber eine längere Verletzungspause. Von sda

Seit 2005 erhielt Petr Cech neunmal die Auszeichnung zu Tschechiens Fussballer des Jahres (Bild: sda)

Cech, der nach der EM seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt hatte, setzte sich bei der Wahl vor Hertha Berlins Vladimir Darida und Borek Dockal (Sparta Prag/Henan Jianye) durch.

Bei der Ehrung in der Prager Burg liess der 34-Jährige durchblicken, dass er Arsenal womöglich wochenlang nicht zur Verfügung stehen wird. Der tschechische Rekord-Internationale (124 Einsätze) hatte sich am Samstag bei der 1:3-Niederlage von Arsenal bei West Bromwich Albion an der Wade verletzt.