Beziehung Schweiz-Türkei

26.3.2017, 13:40 Uhr

Schweizer Botschafter in Türkei wird einbestellt

Der Schweizer Botschafter in der Türkei, Walter Haffner, wird am Sonntagnachmittag ins türkische Aussenministerium in Ankara einbestellt. Die Türkei protestiert damit gegen ein Plakat, das am Samstag an einer Anti-Erdogan-Kundgebung in Bern gezeigt wurde. Von sda

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung «für die Demokratie in der Türkei» am Samstag. Ein Anti-Erdogan-Plakat an der Kundgebung führte zum Protest der Türkei. (Bild: sda)

Bereits am Samstag war Haffners Stellvertreterin Nathalie Marti ins türkische Aussenministerin einbestellt worden. Der Botschafter war abwesend. Nun sei er wieder in Ankara und werde am Nachmittag bei den Behörden erwartet, bestätigte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Sonntag eine Meldung des Westschweizer Radios RTS.

Die Türkei stört sich an einem in Bern gezeigten Transparent mit dem Porträt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sowie einern auf ihn gerichtete Pistole. Darunter stand: «Kill Erdogan with his own weapons» (töte oder tötet Erdogan mit seinen eigenen Waffen). Das Transparent wurde von der Revolutionären Jugendgruppe Bern an der Kundgebung mitgeführt, wie die Gruppe am Samstagabend bekanntgab.

Wegen des Vorfalls telefonierte am Samstag auch der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu seinem Amtskollegen Didier Burkhalter. Sowohl das türkische Aussenministerium wie auch das EDA bestätigten das Gespräch, machten aber keine weiteren Angaben zum Inhalt.

Auch Erdogan selbst protestierte: Die Schweiz müsse aufhören, «Terrororganisationen» zu unterstützen, sagte sein Sprecher, Ibrahim Kalin, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vom Sonntag. Es sei nicht akzeptabel, dass PKK-Symbole gezeigt würden, zudem sei offen zum Mord an Erdogan aufgerufen worden, kritisierte Kalin demnach weiter.

Die kurdische Arbeiterpartei PKK gilt in der Türkei und der EU als Terrororganisation und ist in Deutschland verboten, in der Schweiz jedoch nicht.