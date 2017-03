Interview zu Lernateliers

29.3.2017, 04:50 Uhr

Was ist die Bilanz von 15 Jahren Lernateliers, Herr Schönenberger?

Rolf Schönenberger hat 2002 in Bürglen in seiner Schule das Lernatelier eingeführt. 15 Jahre später spricht er über Gänsehaut-Momente dank dem Modell und erklärt, warum die grösste Gefahr für den Erfolg unser Menschenbild ist. Von Jeremias Schulthess

«Die Frage ist, was man eigentlich erreichen will.» Rolf Schönenberger hat die Ziele gebündelt und 2002 ein Lernatelier als Pilotprojekt gestartet. (Bild: Jannis Keiser)

Rolf Schönenberger ist ein Pionier. In Bürglen im Kanton Thurgau hat er an der Sekundarschule ein Modell entwickelt, das Besucher von Basel bis Finnland anlockte. Die Theobald Baerwart Sekundarschule hat zum Beispiel ihre Lernateliers nach dem Modell in Bürglen ausgerichtet (zur Reportage aus der Theobald Baerwart Schule).

Der 55-Jährige war fast zwölf Jahre Schulleiter der Sekundarschule Bürglen und für einen radikalen Wandel des Schulsystems mitverantwortlich. 2014 gab er seinen Posten auf. Heute arbeitet Schönenberger in der Geschäftsleitung der Privatschule SBW in Romanshorn.

Im Telefon-Interview mit der TagesWoche blickt er auf seine Zeit als Schulleiter zurück und erzählt über die Erfahrungen, die er mit Lernateliers machte.

Herr Schönenberger, in Bürglen wurden Lernateliers bereits vor 15 Jahren eingeführt. Wie kam es dazu?

Unsere Schule hat 1995 bei einem Kantonsprojekt mitgemacht, das die Oberstufe weiterentwickeln sollte. Ein Ziel war, die Real- und Sekundarschule durchlässiger zu machen. Wir sind dann auf eine Privatschule gestossen, die die Schülerinnen und Schüler zu mehr autonomem Lernen animierte. Darauf haben wir dann unsere Lernlandschaften aufgebaut, die 2002 in einem Pilotprojekt starteten.

«Viele Schulen finden Lernateliers cool. Dabei sind ihnen die Zielsetzungen dieser Veränderung nicht wirklich bewusst.»

Wozu dienen solche Lernateliers?

Das lässt sich nicht so einfach sagen. Die Frage ist, was man eigentlich erreichen will. Wir hatten damals verschiedene Zielsetzungen: Zum Beispiel wollten wir eine bessere Zusammenarbeit im Team. Der Lehrerberuf ist derart komplex geworden, dass wir es uns nicht mehr zutrauten, den Unterricht alleine zu machen. Ein anderes Ziel war, dass Jugendliche vom gehetzten Schulalltag wegkommen und einen fixen Arbeitsplatz, ein Zuhause kriegen, wo sie sich willkommen fühlen und nicht alle 45 Minuten um einen Platz in einem anderen Schulzimmer kämpfen müssen.

Sie wollten den Kindern also eine Art Heimat geben.

Ja, und Lernkompetenz vermitteln – das war ein weiteres Ziel. Sie sollten ein Repertoire an Strategien erhalten, mit denen sie Wissen selbstständig verarbeiten konnten. Sie sollten dabei Vertrauen kriegen in das, was sie machen. Es geht auch darum, was wir von Schülerinnen und Schülern erwarten. Sollen alle brav durch die Schule, durchs Studium kommen? Oder wollen wir eigenverantwortliche Menschen bilden? Mit Lernlandschaften konnten wir möglichst viele unserer Ziele erreichen, also haben wir uns dafür entschieden.

Also ganz pragmatisch, als Mittel, Ihre Ziele umzusetzen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Lernlandschaften nicht als Selbstzweck funktionieren. Man muss sich zuerst über die Tiefenstruktur einig sein, also die Frage, was man erreichen will. Erst dann kann man die Oberflächenstruktur anpassen und beispielsweise Lernateliers einrichten. Der Fehler, den viele Schulen machen, ist der: Sie finden Lernateliers cool und wollen das bei sich einführen. Dabei sind ihnen die Gründe und Zielsetzungen dieser Veränderung nicht wirklich bewusst.

«Als wir erklärt hatten, was wir mit Lernlandschaften, Coaches und autonomem Lernen bezwecken, haben die Eltern applaudiert.»

Wie reagierten die Eltern auf die radikale Umstellung des Unterrichts?

Es war ein wahnsinniger Abend, als wir uns vor die Eltern stellten. Im Juni vor den Sommerferien haben wir ihnen gesagt, dass wir ab dem darauffolgenden Schuljahr ganz anders unterrichten würden. Wir erklärten, was wir mit Lernlandschaften, Coaches und autonomem Lernen bezwecken wollten. Die Eltern haben danach spontan applaudiert. Ein Vater sagte im Plenum: «Wenn ein Team aus Eigeninitiative solche Veränderungen umsetzen will, kann nichts schiefgehen.» Mir fiel ein Stein vom Herzen. Die Eltern hätten das Konzept genauso gut zerpflücken können.

Die Lehrerschaft stand geschlossen hinter dem neuen Modell?

Fast. Diejenigen, die nicht mitmachen wollten, haben gekündigt. Das waren zwei Personen. Ich bin ihnen bis heute dankbar. Sie haben sich nicht in den Weg gestellt, sondern aus Eigenverantwortung heraus gesagt: «Das ist nicht unser Weg, aber probiert es ohne uns aus.»

Sehen Sie auch Nachteile beim Unterricht in Lernateliers?

Ich würde sagen, es gibt Gefahren. Zum Beispiel, wenn die Teamarbeit nicht funktioniert, dann wird es für alle Beteiligten anstrengend – für Schülerschaft, Eltern, Lehrpersonen. Es braucht die Offenheit und Bereitschaft, mit den Kollegen eng zusammenzuarbeiten.

«Muss man jeden kontrollieren, damit er etwas tut? Oder sind die Jugendlichen grundsätzlich da, um etwas zu lernen?»

Manche sagen, schwächere Schülerinnen und Schüler würden in Lernateliers abgehängt.

Eher das Gegenteil ist der Fall. Pro Atelier haben wir vier Lehrpersonen, davon war eine für den heilpädagogischen Bereich zuständig. Jugendliche mit Lernschwierigkeiten waren in diesem System immer sehr nahe am Heilpädagogen dran – auch räumlich. Die Sitzordnung war wie ein Zwiebelsystem aufgebaut. Ganz innen diejenigen, die auf viel Unterstützung angewiesen waren, ganz aussen jene, die grösstenteils selbstständig arbeiteten. So konnten wir sehr gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schülerschaft eingehen.

Gegner der Lernateliers sagen auch, die Schülerinnen und Schüler würden darin allein gelassen. Der Lehrer kann kaum kontrollieren, was der Einzelne macht.

Das hat mit dem Menschenbild zu tun, das eine Lehrperson hat. Muss man jeden kontrollieren, damit er etwas tut? Oder sind die Jugendlichen grundsätzlich da, um etwas zu lernen? Im Lernatelier weiss ich mit der Zeit, welche Schülerinnen und Schüler ich regelmässig unterstützen oder vielleicht auch kontrollieren muss, weil sie noch nicht die Reife haben. Wie ist es denn im normalen Unterricht, wenn der Lehrer eine Frage stellt und von drei Schülern eine Antwort erhält? Er weiss nicht, ob die anderen zuhören. Lernateliers helfen, nahe am Schüler zu sein. Wir haben unsere Jugendlichen mit dem neuen System viel besser gekannt als vorher.

Sollten Lernateliers den Frontalunterricht irgendwann ganz ersetzen?

Nein. Es wäre zu kurz gedacht, wenn man sagen würde, Frontalunterricht ist etwas Schlechtes. Ein Geschichtslehrer an unserer Schule hat beispielsweise 45 Minuten nur frontal erzählt, während 40 Schülerinnen und Schüler an seinen Lippen hingen. Jedes Mal wenn ich eine Lektion von ihm besuchte, bin ich auch sitzen geblieben, weil es einfach so spannend war. Die Schülerinnen und Schüler hatten keinen Auftrag, sie haben nicht mitgeschrieben, aber sie gingen gerne hin, hörten gerne zu und haben ganz bestimmt etwas gelernt.

«Der grösste Erfolg war für mich persönlich, dass ich keinen einzigen Verweis mehr schreiben musste.»

Was ist denn ganz konkret der Vorteil von Lernateliers?

Das pädagogische Repertoire der Lehrerinnen und Lehrer ist viel grösser, wenn vier Leute zusammenarbeiten. Sie können viel besser mit Lernschwierigkeiten umgehen. Zum Beispiel kam ein Mädchen aus einer benachbarten Kleinklasse zu uns. Ihre Mathematik-Kenntnisse waren auf dem Niveau einer Zweitklässlerin. Das Team musste sich überlegen, wie es damit umgehen sollte. Sollte man ihr 2.-Klass-Mathe-Aufgaben geben? Die anderen würden sie doch auslachen.

Was haben Sie stattdessen getan?

Die Lehrpersonen haben im Team entschieden: Wir machen das Mädchen zur Chefin des Pausen-Kiosks. Dort sollte sie rechnen lernen. Bei ihrem Abschluss nach der 9. Klasse sagte das Mädchen in einer Abschiedsrede vor versammeltem Saal, sie könne nun addieren, subtrahieren und eine einfache Buchhaltung führen. Das habe ihr unglaublich viel Selbstvertrauen gegeben. Ich kriege noch heute Gänsehaut, wenn ich an ihre Rede denke.

Lässt sich der Erfolg bei den Schülerinnen und Schülern denn belegen?

Wir hatten 100 Prozent Anschlussfähigkeit. Das heisst, unsere Schülerinnen und Schüler fanden alle eine Lehrstelle oder anderweitig Anschluss. Wir hatten auch gute Quoten bei den Abgängen ans Gymnasium. Aber der grösste Erfolg war für mich persönlich, dass ich in den letzten vier Jahren, in denen ich Schulleiter war, keinen einzigen Verweis schreiben und keinen Franken wegen Vandalismus ausgegeben musste.

Das führen Sie auf die Lernateliers zurück?

Entscheidend ist nicht die Lernform, sondern die Haltung der Lehrpersonen. Wie begegne ich den Jugendlichen? Begegne ich ihnen auf Augenhöhe, oder betone ich das Machtgefälle? Ich gehe nicht davon aus, dass Schülerinnen und Schüler am Morgen aufstehen, um in der Schule schlecht abzuschneiden. Sie wollen Erfolg haben. Als Lehrer muss ich schauen, dass sie Erfolg haben können. Eine positive Einstellung gegenüber Schülerinnen und Schülern hilft enorm, guten Unterricht zu machen. Es ist auch so: Wenn sich Lehrer intensiv mit einem Projekt zur Schulentwicklung beschäftigen, sind sie in der Regel auch engagierter. Das hat uns auch geholfen.

Also muss man nur irgendwelche Reformen durchführen, um die Lehrerinnen und Lehrer zu motivieren?

(Lacht) So ist es natürlich nicht. Man muss auch schauen, dass sich die Lehrerschaft wohlfühlt. Nur wenn sie sich wohlfühlt, kann sie ihr Wohlbefinden auch an die Jugendlichen weitergeben.

«Wir Lehrer zeigen, wie man arbeitet, wir leben vor, was wir von den Jugendlichen erwarten.»

Lernateliers sind auch mit einem enormen Effort der Lehrpersonen verbunden. Diese müssen nämlich mehr Stunden pro Woche in der Schule verbringen.

Als Schulleiter haben Sie zwei Varianten: Sie können zusehen, wie die Lehrerinnen und Lehrer alleine unterrichten und Gefahr laufen, ein Burnout zu erleiden. Oder sie geben den Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, im Team zu arbeiten, Probleme zu teilen und Schwierigkeiten gemeinsam anzupacken. So können Sie Lehrpersonen auch entlasten.

Sie sehen kein Problem darin, dass Lehrerinnen und Lehrer in Lernateliers mehr Stunden absolvieren?

Im herkömmlichen System verfügen Lehrpersonen über viel Zeit, die sie selbst einteilen können. Mit höheren Präsenzzeiten können sie ihre Schulstunden im Atelier vorbereiten. Das spiegelt auch die Grundhaltung wider, die wir verfolgen wollten. Lehrpersonen haben ihre Arbeitsplätze neben den Schülerinnen und Schülern im Atelier. Das heisst: Wir zeigen, wie man arbeitet, wir leben vor, was wir von den Jugendlichen erwarten. Das schafft eine ganz andere Arbeitskultur, als wenn der Lehrer von zu Hause Arbeitsblätter mitbringt, diese im Unterricht ausfüllen lässt und zu Hause wieder korrigiert.

