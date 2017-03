Abgestürzter Wanderer in der Aargauer Wasserflue gerettet

¶ Der mutmassliche Attentäter von Westminster war britischer Staatsangehöriger und dem MI5 offenbar bekannt. Die Polizei hat bei Razzien in London und Birmingham insgesamt acht Personen festgenommen. Empfohlen von Mike Niederer. Weiterlesen bei SRF

Linkempfehlung

¶ Die Attacke vor dem Parlament in London erfolgte genau ein Jahr nach den Anschlägen in Brüssel. Der Terror ist zurückgekehrt in eine Stadt, die sich lange sicher fühlte, schreibt der London-Korrespondent von «Süddeutsche» und «Tages-Anzeiger». Empfohlen von Amir Mustedanagić. Zum Artikel