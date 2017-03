Luftverkehr

23.3.2017, 12:25 Uhr

Swiss beginnt mit der Flottenerneuerung in Genf

Die Fluggesellschaft beginnt am Sonntag mit dem Ersatz der in Genf stationierten Flugzeuge. Mit dem Beginn des Sommerflugplans wird eine CS100-Maschine am Westschweizer Standort eingesetzt. Ende 2018 soll dann die Flottenerneuerung abgeschlossen sein. Von sda

C Series -Flugzeuge für Genf: Swiss beginnt am Sonntag mit dem Ersatz der in Genf stationierten Flugzeuge. (Archivbild) (Bild: sda)

Dann soll die Swiss-Flotte in Genf insgesamt sieben CS300 und eine CS100-Maschine umfassen. Sie ersetzen die bisher sieben am Westschweizer Flughafen eingesetzten Airbus A320, wie die Swiss am Donnerstag mitteilte.

Die Fluggesellschaft betreibt bereits jetzt am Standort Zürich sechs Maschinen des Typs CS100, die 125 Sitzplätze aufweist. Die Auslieferung der ersten mit 145 Sitzplätzen grösseren CS300 soll gemäss Mitteilung im Mai erfolgen. Anders als beim kleineren Typ wird die erste CS300 jedoch in Genf stationiert.

Insgesamt hat die Swiss beim Hersteller Bombardier 30 Flugzeuge der C Series bestellt.