Rafik Schami im Interview

26.3.2017, 04:50 Uhr

Herr Schami, wie können Diktatoren besiegt werden?

Orientalische Erzählkunst in deutscher Sprache ist das Markenzeichen von Rafik Schami. Eigentlich ist er studierter Chemiker, was den 71-Jährigen nicht davon abhält sich Gedanken über Gott, Liebe und den Kampf gegen Diktaturen zu machen. Am 30. März kommt der Schriftsteller nach Basel. Von Wolf Südbeck-Baur

«Die wahren Verlierer eines jeden Krieges sind die Kinder und Jugendlichen. Deshalb habe ich mit Freundinnen und Freunden den Verein Schams gegründet.» Rafik Schami schreibt nicht nur aus syrischer Perspektive, er setzt sich auch für das Land seiner Kindheit ein. (Bild: KEYSTONE/Gaetan Bally))

Als Naturwissenschaftler erforschte Rafik Schami den Aufbau der Materie. Er fragte sich, welche Kraft das Universum ordnet – und nannte sie Gott. Der Exilautor aus Damaskus zählt heute zu den bekanntesten deutschsprachigen Schriftstellern und schreibt die Geschichten seines Volkes vom Leben ab.

Am 30. März lädt das Literaturhaus Basel zum Erzählabend mit Schami. Der Erlös der Benefizveranstaltung geht an den von Schami mitgegründeten Verein Schams, der sich für syrische Kinder einsetzt (mehr dazu und zum Autor in der Infobox). Wolf Südbeck-Baur traf ihn zum Gespräch über Gott, Liebe und den Kampf gegen Diktatoren.

Rafik Schami, in Ihrem neuen Roman «Sophia oder der Anfang aller Geschichten» erzählen Sie die Geschichte des Syrers Salman, der genau wie Sie selbst 1971 nach Heidelberg geflohen ist. Ist diese Parallele Zufall?

Rafik Schami: Zufall sicher nicht. Aber ich mache seit Jahrzehnten die Erfahrung, dass sich ein Autor in ein Puzzlebild verwandelt. Sobald er mit dem Schreiben beginnt, erhebt sich sein Bild in die Luft, zerfällt in tausend kleine Teile und rieselt schliesslich runter in die Seele seiner Figuren. Der eine Protagonist empfängt nur zehn, eine andere vielleicht zweihundert Teile. So bin ich mit meiner Hauptfigur Salman biografisch zwar sehr in Berührung, aber nicht identisch. Auch Salmans Tante Amalia hat Teile von mir abbekommen, vor allem die unversöhnliche Haltung gegenüber der Sippe. Salman dagegen ist die Sippe egal.

Welche Parallelen gibt es noch?

Salman hat Chemie, Physik und Ethnologie studiert, er nimmt an Alphabetisierungskursen teil und gründet in Heidelberg einen Dritte-Welt-Laden. Das sind alles Dinge, die ich auch selbst erlebt habe. Und genau wie Salman habe ich Enttäuschungen bei Bewerbungen als Verlagslektor einstecken müssen. Aber anders als er habe ich keine Beziehungsprobleme. Obwohl Salman mit der klugen Römerin Stella, einer Pharmazie-Professorin, in einer festen Beziehung lebt und mit ihr einen Sohn hat, betrügt er sie. Da bin ich anders gestrickt.

Warum sind Sie in Syrien in den Untergrund gegangen?

Das habe ich auch in dem Roman umschrieben: Salman kommt in Syrien von einer Party und sieht auf dem Heimweg, wie jemand im Müll eines Abfallkübels wühlt. Er ist geschockt. In Syrien besitzen drei, vier Milliardäre fast alles. Auf der anderen Seite herrscht so ein Elend, dass man nicht anders kann als entweder verrückt oder sozialistisch werden. Ich komme aus der aramäisch-christlichen Tradition, die Jesus immer mit seinem Eintreten für die Armen und Schwachen verbunden hat. Das hat mich sehr schnell in den Untergrund und in den Kampf gegen das syrische Regime geführt.

Jesus hatte sich aber dem gewaltlosen Kampf verschrieben…

Natürlich, ich wollte auch keine Waffe tragen und keinen Militärdienst leisten. Militärdienst heisst bei uns in Syrien Krieg. Krieg gegen Israel, Krieg gegen die Nachbarländer, und Krieg gegen das eigene Volk, jeden Tag, wie wir es heute erleben. Das war einer der Gründe, warum ich Syrien verlassen habe.

«Die Diktatur tötet die Solidarität, weil jede Solidarität das Leben kosten kann, und sie sät Verdacht, sie sät Hass.»

In Ihrem Roman stellen Sie dem menschenunwürdigen Spitzelsystem eine Welt der Liebe entgegen. Ihre Hauptfiguren verhelfen Salman zur Flucht. Wenn sie erwischt würden, wären sie auf der Stelle tot…

Das ist leider keine Fiktion, sondern Realität in Syrien. Die Diktatur tötet die Solidarität, weil jede Solidarität das Leben kosten kann, und sie sät Verdacht, sie sät Hass. Doch alle Diktaturen werden historisch bestraft. Hitler oder Stalin mögen für die Dauer eines Wimpernschlags der Geschichte idiotische Bewunderer gehabt haben, aber sie stürzten samt Lebenswerk elendig. Den heutigen Diktatoren wird es nicht anders ergehen.

Wie können die Diktatoren besiegt werden?

Als Mittel gegen die Zerstörung der zwischenmenschlichen Beziehungen durch diktatorische Regime wirkt nur die Liebe und der Mut zum Verzeihen. Nicht Philosophie, nicht Intellektualität. Zumindest nicht, wenn sie nur akademische Sprachakrobatik bleiben.

Warum nicht?

Weil das Intellektuelle und Rationale stets die Höhe des Einsatzes und die Gefahren misst, die sich aus diesem oder jenem Verhalten ergeben. Die Vernunft macht uns ängstlich, sie wägt ab, fragt nach den Vor- und Nachteilen. Aber Liebe fragt nicht, sondern sie stürmt! In meinem Roman hat Karim gerade sein spätes Glück, seine Liebe gefunden. Diese Liebe gibt ihm den Mut, alles aufs Spiel zu setzen, um einen Menschen zu retten. Das ist genau meine Kritik an manchen deutschen Intellektuellen, die nun populistisch kalt argumentieren und zu Theoretikern der AfD werden. Ihr ganzes Wissen hat nichts genützt, weil sie nicht lieben können.

«Die Liebe rechnet nicht.»

Kennen Sie selbst eine solch bedingungslose Liebe?

Aus meiner Umgebung weiss ich, dass einige Familien manchmal Verfolgte versteckt haben. Wir wussten, es hätte schief gehen können. Das sind Geschichten, die tatsächlich passiert sind, die ich in meinem Roman vom Leben abgeschrieben habe.

«Was die Liebe kostet», heisst ein Kapitel in Ihrem neuen Roman. Was kostet die Liebe?

In freien Gesellschaften wie in Europa kostet Liebe nicht viel. Jeder kann tun und lassen, was er will. In den arabischen Ländern kann die Liebe das Leben kosten, wenn jemand die rote Linie übertritt, das Gesetz der Sippe, der Scharia, das Ehren-Gesetz. Denn diese Linien wurden gesetzt, damit die Herrschaft bestehen bleibt: Jeder bleibt in seiner Sippe, in seinen Grenzen, wie Schafe in einem Gatter. Diese Grenzen sollen verhindern, dass eine Solidarität entsteht, die die Diktatur ins Wanken bringt. Das ist das eine, was die Liebe kostet.

Und das andere?

Die Liebe verlangt die Fähigkeit, zu verzeihen und ein Auge zuzudrücken. Die Liebe verlangt Geduld – ohne Geduld ist sie keine Liebe, sondern eine Laune. Die Liebe verlangt, dass wir etwas von uns geben, ohne dass wir etwas erwarten. Sie wird uns später belohnen, aber wir dürfen nicht fragen, was wir als Gegenleistung kriegen. Die Liebe rechnet nicht. Diese Fähigkeiten sind uns nicht angeboren, sondern die müssen wir lernen: jemanden zwecklos und mit Hingabe zu lieben.

Was braucht es für ein friedliches Zusammenleben von Muslimen und Christen?

In Europa ist ein friedliches Miteinander verschiedener Religionen und Kulturen möglich, wenn wir eine klare Sprache sprechen. Wenn wir miteinander auch über unsere Unsicherheiten, über die Angst vor dem Fremden reden und dies nicht den Populisten überlassen. Unser Problem aber ist, dass wir uns vor einer direkten Sprache scheuen. Diese Unklarheiten und Unsicherheiten nutzen und missbrauchen die Populisten, sie zeigen mit dem Finger auf die Fremden als Sündenböcke für alle Wunden der Gesellschaft. Auch mit den Geflüchteten müssen wir eine klare Sprache sprechen, ohne Arroganz und ohne Romantisierung, um sie zu schützen.

«Was sollen die Ölscheichs denn mit dem Erdöl machen? Es austrinken? Nein, wir müssen das syrische Volk gemeinsam retten und dafür sorgen, dass die Waffen schweigen.» (Bild: Wolf Südbeck-Baur)

Was sollten wir den Flüchtlingen sagen?

Zum Beispiel, dass sie zur Kenntnis nehmen, dass sie hier in einem christlichen Abendland sind. Dass sie sich von niemanden verleiten lassen dürfen, den Islam verbreiten zu wollen. Hier ist nicht der Ort dafür. Auch, dass hier ein Gesetz gilt, das bürgerliche Gesetz der Bundesrepublik Deutschland oder das Gesetz der Schweiz, je nachdem, wo sie leben. Hier gilt nicht das Gesetz der Scharia, nicht das Gesetz der Sippe und nicht das Gesetz der Ehre! Ich habe dazu zehn Ratschläge verfasst, sie wurden für die Geflüchteten in sechs Sprachen übersetzt.

Warum ist es so schwer, Frieden in Syrien zu schaffen?

Wenn der Westen wollte, könnte er innerhalb von 24 Stunden alle Hilfen für die Verbrecher der Nussra- oder IS-Dschihadisten unterbinden. Die Scheichtümer und Saudi-Arabien können ohne den Westen nicht eine Woche lang funktionieren. Aber die westlichen Länder haben das bisher vermieden, weil sie angeblich Angst vor einem Öl-Embargo haben. Aber das ist ein geschmackloser Witz! Was sollen die Ölscheichs denn mit dem Erdöl machen? Es austrinken? Nein, wir müssen das syrische Volk gemeinsam retten und dafür sorgen, dass die Waffen schweigen. Und dann würden achtzig Prozent der syrischen Flüchtlinge dorthin zurückkehren, weil Leute ab vierzig Jahren in Europa wenig Chancen haben, einen Job zu finden.

Können Sie als Schriftsteller auch selbst etwas für Ihr Land tun?

Die wahren Verlierer eines jeden Krieges sind die Kinder und Jugendlichen. Deshalb habe ich mit Freundinnen und Freunden den Verein Schams gegründet. Er bemüht sich um die Förderung von syrischen Kindern und Jugendlichen in den Flüchtlingslagern in der Türkei, Jordanien und dem Libanon. Wir betreuen dort inzwischen über 1400 Kinder. Das ist ein Tropfen auf dem heissen Stein. Aber auch ein Ozean besteht doch letztendlich aus vielen Tröpfchen.

Rafik Schami ist 1946 in Damaskus unter dem Namen Suheil Fadel geboren und gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Sein Pseudonym «Rafik Schami» bedeutet «Der Freund aus Damaskus».



1971 wanderte er legal nach Deutschland aus, um dem Militärdienst und der Zensur in seiner Heimat zu entgehen. Er hat Chemie, Physik und Mathematik studiert und in Heideberg als Chemiker promoviert.



Schami schrieb zahlreiche literarische Texte und Romane – zunächst auf Arabisch, seit 1978 auf Deutsch – die in 24 Sprachen übersetzt wurden. Schami ist mit der Zeichnerin und Autorin Root Leeb verheiratet, sie haben einen Sohn.



