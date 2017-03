Kriminalität

27.3.2017, 00:05 Uhr

Schmuggel von tropischen Vögeln nach Deutschland gestoppt

Ein Spanier, der 168 tropische Vögel in einem Flug nach Deutschland schmuggeln wollte, ist am Flughafen im mexikanischen Cancún festgenommen worden. Der versuchte Schmuggel wurde bei der Gepäckkontrolle aufgedeckt. Von sda

Geschnappt: 168 tropische Vögel versuchte ein Spanier aus Mexiko herauszuschmuggeln. (Symbolbild) (Bild: sda)

Die bunten Vögel waren in Kisten mit nur geringer Luftzufuhr in einem grossen Koffer verstaut worden, 16 Vögel waren bereits tot, wie die Bundesstaatsanwaltschaft für Umweltfragen am Sonntag mitteilte.

Die anderen Vögel hätten starke Stresssymptome gezeigt. Der Mann hätte neun verschiedene Arten dabei gehabt - darunter 95 Exemplare der unter besonderem Artenschutz stehenden Vogelart «Azulejo». Die Vögel sollen nun behandelt und für eine Rückkehr in ihre natürliche Umgebung vorbereitet werden.