Afghanistan

26.3.2017, 04:00 Uhr

USA bestätigen Tod von führendem Al-Kaida-Vertreter

Die USA haben den Tod eines hochrangigen pakistanischen Militärführers des Terrornetzwerks Al Kaida bestätigt. Qari Yasin sei bei einem US-Drohnenangriff am 19. März in Afghanistan getötet worden, teilte US-Verteidigungsminister James Mattis am Samstag mit. Von sda

US-Drohne über Afghanistan: Das unbemannte Fluggerät hat ein führendes Mitglied des Terrornetzwerks Al Kaida getötet. (Archivbild) (Bild: sda)

Yasin wurde für eine Reihe von Anschlägen in Pakistan verantwortlich gemacht. Unter anderem soll er den Anschlag auf das Marriott-Hotel in Islamabad am 20. September 2008 geplant haben, bei dem Dutzende Menschen getötet wurden. Unter den Opfern waren auch zwei US-Soldaten.