Papst mahnt Europäische Union zu Einheit und Solidarität

¶ Jana Keller bemüht sich um fairere und umweltfreundlichere Produktionsbedingungen in der Modebranche. Doch viele Händler und Produzenten lassen sich nicht mitreissen. Jetzt hat die Birsfelderin ihren eigenen Concept Store an der Gerbergasse aufgemacht.Von Andrea Fopp. Weiterlesen

Messe

¶ Am 23. März öffnet die weltgrösste Uhren- und Schmuckmesse Baselword zum 100. Mal ihre Türen. Sie zählt in diesem Jahr allerdings weniger Aussteller. Die Uhrenbranche steckt derzeit in einer Krise. Von sda. Weiterlesen