21.3.2017, 03:20 Uhr

Südkoreas entmachtete Präsidentin stellt sich Fragen der Ermittler

Südkoreas Staatsanwaltschaft hat mit der Vernehmung der entmachteten bisherigen Präsidentin Park Geun Hye begonnen. Hintergrund ist ein Korruptionsskandal um eine enge Vertraute der konservativen Politikerin. Von sda

Südkoreas abgesetzte Präsidentin Park Guen Hye bei der Ankunft im Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft in Seoul. (Bild: sda)

Bei ihrer Ankunft am Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft in Seoul entschuldigte sich Park am Dienstag bei der Bevölkerung, wie südkoreanische Sender berichteten. Sie wolle auf die Fragen der Staatsanwälte ehrlich antworten. Park wird unter anderem wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und des Machtmissbrauchs verhört.

Park war am 10. März durch das Verfassungsgericht ihres Amtes enthoben worden. Mit ihrer Absetzung verlor sie auch ihre Immunität.

Aus Sicht der Richter hatte Park ihrer langjährigen Freundin Choi Soon Sil die Einmischung in die Regierungsgeschäfte erlaubt und in deren Interesse ihre Macht missbraucht. Die mittlerweile in U-Haft sitzende Choi soll dank ihrer Beziehungen zu Park zahlreiche Unternehmen genötigt haben, ihre Stiftungen und Organisationen mit Millionen zu fördern.

Park bestreitet, in kriminelle Aktivitäten verstrickt zu sein. Am 9. Dezember wählt Südkorea einen neuen Präsidenten.