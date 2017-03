Parteien

23.3.2017, 22:25 Uhr

Baselbieter FDP-Präsidentin Christine Frey tritt zurück

Die Baselbieter FDP-Präsidentin Christine Frey hat am Donnerstagabend ihren Rücktritt angekündigt. Für die Suche nach einer Nachfolge setzt die Partei eine Findungskommission ein. Von sda

Frey hat ihren Rücktritt am Parteitag in Liestal bekanntgegeben, wie die Partei am Abend mitteilte. Sie gibt ihr Amt per Parteitag am 14. August 2017 ab. Die 50-Jährige begründet den Schritt mit ihrem wachsenden beruflichen Engagement in ihrem eigenen Unternehmen, das Architektur-Dienstleistungen etwa für Spitäler und Heime anbietet.

Die Münchensteinerin führt die Partei seit 2012 als gewählte Präsidentin. Ein Jahr zuvor hatte sie das Präsidium interimistisch übernommen. Seit Sommer 2015 sitzt Frey auch im Kantonsparlament. Von 2012 bis 2016 war sie Gemeinderätin in Münchenstein.