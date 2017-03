Explosion von 1935 als mögliche Ursache für Altlasten am Walkeweg

07.03.2017 um 09:27

Ja, Herr Egger (Kt. Aargau?), meine Familie stammt tatsächlich aus dem Bernbiet. Bis weit zurück, als man noch Lutz ohne Kaffi trank. Was nichts daran ändert, dass der Kaffi Lutz weder in Basel-Stadt noch in Zürich noch in anderen Schweizer Städten ei...