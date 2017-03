«Wohnen für Hilfe»

22.3.2017, 04:50 Uhr

Warum wohnen nicht mehr Studierende bei Senioren?

22.3.2017, 04:50 Uhr

Senioren erhalten Hilfe im Haus, Studierende billigen Wohnraum – das ist die Idee von «Wohnen für Hilfe», dass die studentische Wohnvermittlung seit einem Jahr anbietet. Das Problem bisher: Es fehlen Senioren. Aber warum? Unsere Autorin hat das Wohnprojekt unter die Lupe genommen, das den Dialog zwischen den Generationen fördert. Von Martina Polek

Ganz schön weit, der Weg nach Bettingen, denke ich, als ich im Bus sitze. Dort, im ländlichen Idyll von Basel, lebt das Paar, das seit September einen polnischen Musikstudenten beherbergt. Die einzige Wohnpartnerschaft, die im Rahmen des Projekts «Wohnen für Hilfe» bisher zustande gekommen ist.

Eigentlich klingt die Idee sehr vernünftig: Ältere Menschen stellen ihre überzähligen Zimmer vergünstigt oder gar gratis jungen Personen in Ausbildung zur Verfügung. Im Gegenzug packen diese in Haus und Garten mit an.

Pro Quadratmeter Wohnfläche ist monatlich eine Stunde Arbeit zu leisten, so lautet die Empfehlung des Vereins für Studentisches Wohnen (WoVe). WoVe will mit dem Anfang 2016 lancierten Projekt zwei Fliegen auf einmal schlagen: freien Wohnraum besser nutzen und dem Bedarf nach günstigen Zimmern unter Studierenden entgegenkommen.

Während der Bus die letzte Kurve nimmt, überlege ich, dass das Arrangement in Bettingen wohl eher eine Übergangslösung für den Musikstudenten ist. Vermutlich hat er in der kurzen Zeit zwischen seiner Ankunft aus Polen und Semesterbeginn nichts anderes bekommen.

Ich stelle mir vor, wie er in der Zwischenzeit an der Musikhochschule neue Kollegen gefunden hat, bei denen er schon bald einziehen wird. Jeder junge Erwachsene möchte doch lieber unter seinesgleichen in einer WG leben als mit Leuten, die dreimal so alt sind.

Müde Rentner, die sich bedienen lassen? Falsche Vorstellung

Bettingen Dorf, der Bus hält. Post, kleiner Laden und ein paar in der Erde wühlende Hühner komplettieren das Bild. Nach zwei Minuten Fussmarsch empfangen mich Barbara Gronbach und Urs Haldimann herzlich in ihrem Haus und bitten gleich zu Tisch. Auch der 20-jährige Student Robert Winiarz nimmt Platz.

Haldimann serviert Apfelwähe mit Schlagrahm, dazu gibt es Kaffee. Das Paar entspricht nicht dem Bild, das ich mir von den vermeintlichen Senioren gemacht habe. Er ist pensionierter Journalist, sie berufstätig und arbeitet für die Fachstelle Alter.

Hilfe benötigten die beiden keine. Doch weil ihnen das Projekt so gut gefallen hat und sich im Haus ein selten benutztes Gästezimmer mit eigenem Bad befindet, haben sie sich dennoch gemeldet. Seit vergangenem September wohnt Winiarz bei ihnen. Gemeinsam sind sie übereingekommen, dass er keine Hausarbeiten übernimmt, dafür Miete bezahlt. Bisher läuft es sehr gut.

Eine Wohngemeinschaft, zwei Generationen und viele angeregte Gespräche: Robert, Barbara Gronbach und Urs Haldimann treffen sich nicht nur für das Foto am Tisch. (Bild: Martina Polek)

«Er ist fröhlich und hat immer Musik im Kopf», sagt Urs Haldimann. «Und wenn wir verreisen, dann ist es ein beruhigendes Gefühl, jemanden im Haus zu wissen», fügt Barbara Gronbach hinzu. Zudem hat Winiarz den zwei Musikliebhabern auch schon Konzertkarten geschenkt oder sie zu einem seiner Vorspielen an der Musikhochschule eingeladen. «Dort haben wir seine Mitstudenten kennengelernt», sagt Haldimann, «das gab uns einen Einblick in eine ganz andere Welt.»

Sehen, wie die Jungen so leben – wie wichtig das ist, erklärt mir ein paar Tage später Pasqualina Perrig-Chiello. Sie ist Generationenforscherin und emeritierte Psychologieprofessorin der Universität Bern. «Etwas vom Schlimmsten im Alter ist, nicht mehr up to date zu sein», sagt sie. Denn dann fühlt man sich schnell fremd in der Gesellschaft. Dank der steigenden Lebenserwartung leben heute in der Schweiz vier Generationen. «Wenn jede nur in ihrem eigenen Saft schmort, dann funktioniert die Gesellschaft irgendwann nicht mehr», sagt Perrig-Chiello.

«Wenn jede Generation nur in ihrem eigenen Saft schmort, dann funktioniert die Gesellschaft irgendwann nicht mehr.»

Generationenforscherin Pasqualina Perrig-Chiello

Der Sozialbericht «Fokus Generation» aus dem Jahr 2012, an dem auch Perrig-Chiello mitgearbeitet hat, kommt zwar zum Schluss, dass es in der Schweiz keinen Generationenkonflikt gibt. Vor allem innerhalb der Familie sind die Angehörigen verschiedener Altersgruppen miteinander im Austausch. Doch ausserhalb des familiären Rahmens leben die Jungen und die Alten aneinander vorbei.

60 Prozent der jüngeren Erwachsenen haben keine Bekannten über 70 Jahren, heisst es im Bericht. Das ist auch bei mir der Fall, wie ich nach kurzem Nachdenken überrascht feststelle. Gleichzeitig befürchteten 45 Prozent der Älteren, dass Jugendliche die öffentliche Ordnung gefährden.

Schlussfolgerung: Es bräuchte mehr Austausch zwischen Jung und Alt. Dieser wird in Zukunft womöglich vermehrt zu Hause stattfinden. Zurzeit entstehen in Basel vier sogenannte Mehrgenerationenbauten (die verschiedenen Projekte: Maiengasse, Felix-Platter-Areal, Erlenflex und Erlenmatt-West). Dort sollten Familien mit Kindern, junge Erwachsene, Alleinstehende und eben Seniorinnen und Senioren alle unter einem Dach leben und miteinander ins Gespräch kommen, auch wenn jede Partei ihre eigene Wohnung hat.

Die Oma, die ihre Küche ihn Beschlag nehmen lässt? Ja!

Noch mehr Austausch garantiert «Wohnen für Hilfe». Ich frage mich allerdings, ob das nicht eine zu grosse Umstellung für Leute ist, die zum Teil viele Jahre alleine oder zu zweit gelebt haben. Jeder, der in einer WG wohnt, weiss, dass es manchmal zu Reibereien kommt. Besonders, wenn es um Küche und Bad geht.

Ich hätte mir meine Grossmutter beim besten Willen nicht vorstellen können, wie sie mit einer Studentin diskutiert, wer die Küche wann in Beschlag nehmen darf. Doch da habe ich sie womöglich unterschätzt. «Auch im fortgeschrittenen Alter sind Menschen durchaus in der Lage, Neues zu lernen und sich umzustellen», sagt Perrig-Chiello.

Der Einzug von Winiarz brachte auch für Haldimann und Gronbach einige Veränderungen mit sich. Vor allem hörbare: Als Trompeter muss Winiarz mehrmals täglich üben. Die Musikhochschule bietet den Studierenden Übungsräume an. Doch Haldimann und Gronbach lassen ihn zu Hause spielen.

Toleranz-Training, nennen sie es. «Es geht darum, seine eigenen Grenzen auszuloten», sagt Gronbach. Doch nicht nur, ergänzt Haldimann: «Manchmal muss man sich auch einfach überwinden und sagen: ‹Jetzt wäre ich froh, wenn du nicht spielen würdest.›» Das nimmt ihnen Winiarz offensichtlich nicht übel.

Die Trompete als Toleranz-Training: «Manchmal muss man sich auch einfach überwinden und sagen: ‹Jetzt wäre ich froh, wenn du nicht spielen würdest.›», sagt Urs Haldimann. (Bild: Martina Polek)

Als «unkompliziert» erlebt der Student die Kommunikation mit seinen beiden Mitbewohnern. Überhaupt scheint er mit seiner Wohnsituation sehr zufrieden zu sein. Besonders schätze er, dass die zwei ausreichend Geduld hätten, um mit ihm Deutsch zu sprechen, sagt er. Auch wenn er erst vor einem halben Jahr angefangen hat, die Sprache zu lernen.

Und selbst der weite Weg vom Stadtzentrum nach Bettingen macht Winiarz nichts aus. «Ich fahre meistens mit dem Velo», erzählt er, «das ist ein gutes Training für das Trompetenspielen.» Aber fehlt ihm zu Hause nicht der Kontakt mit Leuten in seinem Alter? «Nein», erwidert er. Die sehe er ja tagsüber an der Hochschule.

«Wer weiss, wie die Älteren ticken, der kann später im Beruf besser mit älteren Teamkollegen umgehen.»

Pasqualina Perrig-Chiello

«Viele Junge suchen alternative Formen des Zusammenlebens», sagt die Psychologin Perrig-Chiello. Auch im Fall der jungen Erwachsenen schere man nur all zu oft eine ganze Generation über einen Kamm. Doch deren Bedürfnisse sind unterschiedlich. So wie bei Winiarz, der nach einem Tag an der Hochschule etwas Ruhe zu Hause offensichtlich schätzt.

Und auf einen weiteren Vorteil macht die Generationenforscherin aufmerksam: In einem solchen Wohnarrangement würden die Jungen lernen, sich in die ältere Generation hineinzuversetzen. «Wer weiss, wie die Älteren ticken, der kann später im Beruf besser mit älteren Teamkollegen umgehen», sagt Perrig-Chiello. Das ist tatsächlich eine unterschätze Form der Soft-Skills, denke ich mir.

So ein Musikstudent hat auch seine Vorteile: Robert spielt ein Hauskonzert für seine Mitbewohner. (Bild: Martina Polek)

Chaim Howald ist verantwortlich für das Projekt «Wohnen für Hilfe» bei der WoVe. Die dürftige Bilanz nach einem Jahr beunruhigt ihn nicht. Er weiss, dass solche Projekte immer eine gewisse Anlaufzeit brauchen. Allerdings sei die Vermittlung zwischen Senioren und Studierenden nicht leicht. Denn nicht selten wünschen sich ältere Leute, die sich melden, eine körperliche Betreuung. Eine Art Spitex light. «Solche Hilfeleistungen wollen und dürfen wir nicht anbieten», sagt Howald.

Die grösste Herausforderung sei auch nach mehreren Jahren, genügend ältere Menschen zu finden, die bereit sind, einen Studenten oder eine Studentin aufzunehmen. Diese Erfahrung macht die Pro Senectute Kanton Zürich. Nach einer zweijährigen Pilotphase bietet sie seit 2011 ebenfalls «Wohnen für Hilfe» an und übernimmt die Vermittlung.

Das Problem des Projekts? Die Nachfrage bei den Studierenden ist viel höher als das Angebot bei den Senioren.

Nach wie vor ist die Nachfrage bei den Studierenden viel höher. Den Bedenken und Ängsten der Senioren zu begegnen, erfordere viel Effort und persönliche Gespräche, sagen die Projektverantwortlichen. Doch ihre Arbeit zahle sich aus: Insgesamt sind so 94 Wohnpartnerschaften zustande gekommen, aktuell sind es deren 25.

Zu einem letzten Schluck Kaffee geniesse ich ein kurzes Hauskonzert. Robert Winiarz spielt uns eine Etüde vor. Wollen Barbara Gronbach und Urs Haldimann nach ihm erneut einen Studenten oder eine Studentin bei sich wohnen lassen? Wahrscheinlich schon. Denn bereits heute fehle ihnen etwas, wenn Winiarz in den Ferien sei, sagt Frau Gronbach: «Er bringt ganz einfach Leben ins Haus.»