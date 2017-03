Blocher über Somm, rauchfreier Bahnhof und Rausschmisse bei den BVB

20.3.2017, 10:59 Uhr

Maulwurf-Verdacht: Die BVB stellen Kaderleute frei

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) lassen die Staatsanwaltschaft wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses ermitteln. Wiederholt sind vertrauliche Informationen aus der höchsten Führungsriege den Medien zugespielt worden. Jetzt berichtet «Onlinereports», dass die BVB zwei Kaderleute freigestellt hätten. Eine davon eben wegen des Verdachts, dass es sich um den gesuchten «Maulwurf» handelt. Die BVB haben also offensichtlich erneut Probleme mit einem Informationsleck auf höchster Stufe. Woher das Newsportal diese Informationen hat, gibt es allerdings nicht bekannt.

Blocher darf sich in seiner Zeitung vom Rechtspopulismus abgrenzen

Frage: «Während Sie auf Abstand bedacht sind zu anderen rechten Parteien, sympathisieren die Chefredaktoren der BaZ und Weltwoche mit Trump. Würden Sie sich da mehr Distanz wünschen?»

Antwort: «Ich bin kritisch gegenüber Trump, aber ebenso sehr gegenüber der Anti-Trump-Bewegung. Ich glaube, Markus Somm und Roger Köppel versuchen, gegenüber der flächendeckenden Trump-Verdammung etwas Gegensteuer zu geben.»

SVP-Übervater und BaZ-Eigentümer Christoph Blocher bekommt in seiner Zeitung ausführlich Gelegenheit, sich von den rechtsnationalen Bewegungen in Europa, den USA und in der Türkei abzugrenzen. Was ihm aber nicht so wirklich gelingen will.

Petition für einen rauchfreien Bahnhof SBB

Über 300 Personen haben auf der Internetplattform petitio.ch die Mitte Februar aufgeschaltete Petition «Rauchfreier SBB Bahnhof Basel». Für die «bz Basel» reicht dies, diese Petition als «erfolgreich» zu bezeichnen. Die wohl weit über 300 rauchenden Bahnpassagiere, die damit aufs Abstellgleis gestellt werden sollen, dürften anderer Meinung sein.

Einbett-Zimmer in der Agglomeration für fast 2000 Franken pro Tag

Die Messe Baselworld steht vor der Tür. Und erneut werden Zimmer zu horrenden Preisen vermietet. In Allschwil gibt es zum Beispiel ein Einbett-Zimmer für 1960 Franken pro Tag, schreibt die «bz Basel». Im selben Artikel ist aber auch zu lesen, dass wegen des stark angewachsenen Angebots an Hotelzimmern in Basel die ganz fetten Jahre für private Zimmervermieter vorbei seien.

Rückblick auf einen entdeckungsfreudigen BScene-Jahrgang

Die BScene 2017 war nicht in erster Linie der Jahrgang der grossen Namen, sondern einer für Neuentdeckungen. Solche haben unsere Berichterstatter gleich mehrere ausgemacht:

Und zum Schluss noch dies: Hurra, der Lenz ist da!

Ah, Frühling! (Bild: Alexander Preobrajenski)

Wie dichtete Eduard Mörike so schön:

Frühling lässt sein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte;

Süsse, wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.

Heute ist astronomischer Frühlingsbeginn. Auf den kalendarischen muss man aber noch einen Tag warten.