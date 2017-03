Super League

LiVE: Das letzte Duell vor der Länderspielpause (20 Uhr, #rotblaulive)

18.3.2017, 16:30 Uhr

Bevor wieder eine Vielzahl Basler Nationalspieler zu ihren Landesauswahlen fahren, trifft der FCB heute Abend auf die kriselnden Grasshoppers mit ihrem neuen Trainer Carlos Bernegger. Um 20 Uhr geht es im St.-Jakob-Park los, hier sind Sie live mit dabei und unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Samuel Waldis und Renato Beck

Zuletzt musste Marc Janko mit einer Muskelverletzung aussetzen – gegen GC könnte der Österreicher wieder zum Einsatz kommen. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Ohne Rücksicht auf die Landesauswahl: Am Samstag (20 Uhr) spielt der FC Basel gegen die Grasshoppers, die mit ihrem neuen Trainer Carlos Bernegger den Abstieg verhindern wollen. Ganz anders sieht die Erfolgslage beim Meister aus: Er steuert nach zwei Dritteln der Saison auf einen Punkterekord zu. » Die Lage beim FC Basel vor der 25. Runde

Ohne Träume. Ohne Visionen. Die Grasshoppers entliessen Pierluigi Tami und installieren Carlos Bernegger als Cheftrainer bis Ende der Saison. Man wolle die schwierigen Tage hinter sich lassen, sagt CEO Manuel Huber – und Bernegger will ohne Experimente den Ligaerhalt sichern. » Die Lage beim Rekordmeister

Zukunftskonzept kommt am 7. April zur Abstimmung: Am Donnerstagabend präsentierte Bernhard Burgener, designierter neuer Präsident des FC Basel, zusammen mit Marco Streller, Alex Frei und Massimo Ceccaroni das Konzept zur Zukunft des Vereins. Ein siebenköpfiges Gremium gibt dafür sein Einverständnis, das Konzept kommt am 7. April an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung zur Abstimmung. » Mitteilung zur Zukunft des FC Basel

Und Plötzlich spielt der doch: Jean-Paul Boëtius, vom FC Basel an den KRC Genk ausgeliehen, schafft es ins Team der Runde der Europa League. Überhaupt kommt der Holländer «mit Charakter» bei den Belgiern plötzlich zum Einsatz, nachdem er zu Beginn nur auf der Bank sass. » Blick nach Belgien zum Basler Leihspieler

Michael Lang als einziger Basler bei der Nationalmannschaft: Vladimir Petkovics Aufgebot für das Spiel gegen Lettland und eine Nacherzählung des Moments, als der Basler Präsident an einem russischen Flughafen dem Sportchef in den Hamburger biss. » Kurzmeldungen im #rotblaulive-Newsblog

