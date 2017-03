Jean-Paul Boëtius

Und plötzlich spielt er doch

Jean-Paul Boëtius, vom FC Basel an den KRC Genk ausgeliehen, schafft es ins Team der Runde der Europa League. Überhaupt kommt der Holländer «mit Charakter» bei den Belgiern plötzlich zum Einsatz, nachdem er zu Beginn nur auf der Bank sass. Von Samuel Waldis

Im innerbelgischen Duell setzt sich Jean-Paul Boëtius mit Genk gegen Gent durch und steht im Viertelfinal der Europa League. (Bild: Reuters/FRANCOIS LENOIR)

Mit vielen Nebengeräuschen hat Jean-Paul Boëtius den FC Basel verlassen. Beim Meister war er kaum zum Einsatz gekommen, ein Leihgeschäft nach Belgien war die beste Lösung. Für alle. Denn kaum war der 22-Jährige nicht mehr in Basel, hob er den Pegel der Nebengeräusche auf ein weiteres Level an und sagte über seinen Arbeitgeber frank und frei: «Ich war der Einzige mit ein bisschen Charakter.»

Zuerst schien es, als würde sich seine Situation beim belgischen KRC Genk nicht verbessern. Teileinsätze und ein Spiel ohne Aufgebot waren sein tägliches Brot in der Jupiler Pro League. Bis die Partie gegen René Weilers RSC Anderlecht kam. In der Halbzeit wurde Boëtius eingewechselt. Und seit diesem Moment setzt Trainer Albert Stuivenberg auf den Rechtsfuss.

Vier Nominierungen für die Startelf in Folge

In den vier Spielen seither stand der Holländer in der Startaufstellung. Und in der Europa League hat er inzwischen zwei Assists auf dem Konto. Auch wegen diesen hat Genk in der Europa League Gent ausgeschaltet, den anderen belgischen Vertreter, und steht im Viertelfinal. Vor allem aber schaffte es Boëtius wegen seiner Torvorlagen ins Team der Runde.

Europa League: Team der Runde nach den Achtelfinals, mit Jean-Paul Boëtius. (Bild: Screenshot uefa.com)

Der belgische Tabellenachte besitzt eine Option, Boëtius nach dem Ende der Saison definitiv zu übernehmen. Die verbesserten Leistungen des Flügelspielers erhöhen die Chancen, dass Genk von dieser Option Gebrauch macht.

Eine Rückkehr nach Basel ist zudem unwahrscheinlich nach den Äusserungen des Holländers. Zumindest solange Urs Fischer Trainer beim Schweizer Meister ist. «Wenn einer ein ganzes Team als charakterlos bezeichnet, ist das Thema für mich beendet. Mehr sage ich dazu nicht», kommentierte der Trainer Boëtius' öffentlichen Auftritt damals.

