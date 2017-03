NLA Abstiegsrunde

16.3.2017, 22:05 Uhr

Fribourg gegen Ambri mit Heimvorteil

Fribourg-Gottéron sichert sich am vorletzten Spieltag der Platzierungsrunde problemlos den Heimbonus in der Playout-Serie gegen Ambri. 5:0 deklassieren die Romands den enttäuschenden EHC Kloten. Von sda

Teilerfolg: Die Spieler von Fribourg-Gottéron sichern sich in Kloten den Heimvorteil für das Playout gegen Ambri (Bild: sda)

Mit einem erfolgreichen Vorstoss der beiden international auf allen Ebenen erprobten Tschechen Michal Birner und Roman Cervenka leitete Gottéron den Untergang der Gäste ein (17.). 143 Sekunden später erhöhte Killian Mottet auf 2:0. Der Cupsieger leistete in der Folge so wenig Widerstand wie im missratenen Heimspiel gegen die Westschweizer (0:5) und verzichtete nach der NHL-Freigabe für Drew Shore auch auf eine Nominierung des zweitbesten Skorers - ohne Denis Hollenstein driftete das lustlose Ensemble in der Zusatzschlaufe am 5. Spieltag zur vierten Niederlage ab.

Für Adrian Gerber endete mit den SCL Tigers in der Ilfishalle gegen den letztklassierten HC Ambri-Piotta (3:4 n.V.) eine Ära. Der aus der eigenen Nachwuchsabteilung stammende Verteidiger erhält nach der 16. Saison mit den Emmentalern keinen Vertrag mehr. Die 5489 Anhänger zelebrierten die SCL-Ikone, die mit den Tigers alle Eis-Dramen und Festakte erlebte, vor und nach der Begegnung minutenlang.

Telegramme und Rangliste:

Fribourg-Gottéron - Kloten 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

5400 Zuschauer. - SR Massy/Wiegand, Fluri/Progin . - Tore: 17. Birner (Cervenka, Mauldin/Ausschluss Homberger) 1:0. 20. (19:12) Mottet (Marchon) 2:0. 37. Neukom (Chiquet) 3:0. 47. Sprunger 4:0. 55. Mauldin (Birner, Cervenka/Ausschluss Sheppard) 5:0. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Fribourg, 3mal 2 Minuten gegen Kloten. - PostFinance-Topskorer: Sprunger; Praplan.

Fribourg-Gottéron: Conz; Rathgeb, Picard; Glauser, Schilt; Leeger, Abplanalp; Maret, Stalder; Sprunger, Cervenka, Birner; Marchon, Mauldin, Mottet; Neuenschwander, Rivera, Vauclair; Steiner, Chiquet, Neukom.

Kloten: Boltshauser (41. Seifert); Von Gunten, Frick; Sanguinetti, Bircher; Back, Harlacher; Gähler, Ramholt; Praplan, Lemm, Bieber; Genoway, Schlagenhauf, Sheppard; Grassi, Obrist, Kellenberger; Wetli, Homberger, Hartmann.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Loichat, Bykow, Schmutz (alle verletzt), Fritsche (krank), Vesce (beide überzählig), Kloten ohne Gerber, Cunti, Leone, Stoop, Weber, Hollenstein (alle verletzt). 10. Rathgeb verletzt ausgeschieden.

SCL Tigers - Ambri-Piotta 3:4 (0:2, 1:0, 2:1) n.V.

5489 Zuschauer. - SR Koch/Wehrli, Abegglen/Kaderli. - Tore: 7. Emmerton (D'Agostini, Hall/Ausschluss Zryd) 0:1. 19. D'Agostini (Gautschi/Ausschluss Seydoux) 0:2. 40. (39:36) Huguenin (Lashoff) 1:2. 47. Duca (Hall/Ausschluss Gautschi!) 1:3. 49. Pascal Berger (Haas/Ausschluss Gautschi) 2:3. 60. (59:32) Nüssli (Elo, Pascal Berger) 3:3 (SCL ohne Goalie). 61. Emmerton (D'Agostini, Ngoy) 3:4. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: Nüssli; Pesonen.

SCL Tigers: Punnenovs; Zryd, Seydoux; Huguenin, Lashoff; Weisskopf, Randegger; Currit, Adrian Gerber; Haas, Macenauer, Nils Berger; Elo, Albrecht, Nüssli; Kuonen, Pascal Berger, Dostoinow; Roland Gerber, Schirjajew, Moggi.

Ambri-Piotta: Descloux; Ngoy, Jelovac; Fora, Gautschi; Sven Berger, Trunz; Collenberg; D'Agostini, Emmerton, Monnet; Kostner, Hall, Pesonen; Trisconi, Goi, Lauper; Duca Lhotak, Bianchi; Bastl.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Koistinen, Lindemann, Blaser, Müller, Stettler (alle verletzt), Ambri-Piotta ohne Fuchs, Stucki, Guggisberg, Zgraggen (alle verletzt), Mäenpää (überzählig). Die SCL Tigers von 58:53 bis 59:33 ohne Goalie. 60. (59:40) Timeout von Ambri-Piotta.

Rangliste: 1. SCL Tigers 5/70 (137:165). 2. Kloten 5/65 (152:181). 3. Fribourg-Gottéron 5/59 (146:182). 4. Ambri-Piotta 5/53 (124:179). - SCL Tigers und Kloten haben Klassenerhalt geschafft; Fribourg und Ambri-Piotta im Playout.