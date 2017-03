Schlittenhunderennen

15.3.2017, 07:45 Uhr

Mitch Seavey gewinnt Iditarod in Rekordzeit

15.3.2017, 07:45 Uhr

Der Amerikaner Mitch Seavey wird mit 57 Jahren der älteste Sieger des Schlittenhunderennens Iditarod über 1600 km in der Eiswüste Alaskas. Von sda

Nach acht Tagen am Ziel in Nome: Mitch Seavey stellte am Iditarod einen neuen Streckenrekord auf (Bild: sda)

Er erreichte das Ziel in Nome nach etwas über acht Tagen und unterbot den im Vorjahr von seinem Sohn Dallas Seavey aufgestellten Rekord um fast acht Stunden. Dallas Seavey lag am Mittwochmorgen an zweiter Stelle, hatte das Ziel aber noch nicht erreicht.