Ski Freestyle

14.3.2017, 19:30 Uhr

Slopestyle ohne WM-Titelverteidiger Bösch

14.3.2017, 19:30 Uhr

Das Team der Schweizer Ski-Slopestyler muss an der WM in der Sierra Nevada auf zwei Fahrer verzichten. Titelverteidiger Fabian Bösch und Jonas Hunziker erklären wegen Verletzungen Forfait. Von sda

Fabian Bösch verpasst die Titelverteidigung (Bild: sda)

Bösch hätte als Weltmeister von 2015 in Kreischberg einen fixen Startplatz gehabt, womit fünf Schweizer Fahrer in der Qualifikation hätten teilnehmen dürfen. Doch der letzte MRI-Untersuch des lädierten Fusses ergab, dass die Fersenprellung, erlitten Anfang Januar beim Skateboard-Training, keinen Start zulässt.

«Die letzten Wochen habe ich intensiv dafür gearbeitet, dass ich doch noch starten kann», sagte der 19-jährige Engelberger. «Es traf mich wie ein Schlag, einen Tag vor Abflug die schlechten News zu erhalten.»

Hunziker brach sich vor einigen Tagen bei einem Sturz an den europäischen X-Games in Oslo das Wadenbein. Der Berner wird in der Slopestyle-Qualifikation vom Freitag durch Elias Ambühl vertreten. Der Bündner Routinier, in Oslo ebenfalls gestartet, hat sich von einem Ende Januar erlittenen Bruch des Schienbeinkopfes erholt.