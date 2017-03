Swiss Open 2017

14.3.2017, 13:51 Uhr

Die TagesWoche verlost 2x2 Tickets für das Finalwochenende

Von TaWo

Seit Dienstag fliegen die Shuttles in der St. Jakobshalle. Die besten ihres Fachs spielen am Samstag, 18. März, um den Einzug in die Finals, die am Sonntag, 19. März, stattfinden.

Mit der TagesWoche sind Sie gratis mit dabei – wenn Sie zu den Glücklichen in unserer Verlosung gehören. An der Verlosung nehmen Sie teil, indem Sie einen Kommentar unter diesem Artikel hinterlassen. Teilnahmeschluss ist Freitag, 17. März, um 12 Uhr. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Wir wünschen viel Erfolg!

» Zur Einstimmung empfehlen wir Ihnen diese Geschichte: Basel – das Sprungbrett in die Badminton-Elite